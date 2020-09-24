Стали известны первые итоги встречи президента Украины Владимира Зеленского с лидером Словакии Зузаной Чапутовой. Стороны подписали меморандум и международное соглашение, благодаря которому международный аэропорт "Ужгород" сможет восстановить функционирование. Кроме того, президенты обсудили сотрудничество между странами.

Соответствующее видео по итогам встречи Зеленского и Чапутовой публикует пресс-служба Офиса президента на своей странице в Facebook.

"Я убеждена и придерживаюсь мнения президента в том, что мы для Украины всегда союзник, который поддерживает ее суверенитет, независимость и территориальную целостность. А также поддерживаем Украину на ее пути в ЕС. Я также рада, что сегодняшний визит имеет конкретное воплощение, подписание двух важных документов - меморандума и международного соглашения. Это даст возможность использовать наше воздушное пространство для того, чтобы сделать функциональным аэропорт "Ужгород", - заявила Чапутова.

По ее словам, стороны также обсудили сотрудничество в сфере инфраструктуры, в частности, железнодорожного транспорта, а также - в сфере культуры и спорта.

"Мы отметили активный политический диалог. Сегодня у нас есть все предпосылки, чтобы вынести наши отношения на качественно новый уровень. В частности, сотрудничество между нашими правительствами и парламентами, мне кажется, должно стать более динамичным... Мы также договорились, что будем максимально использовать наш транзитный потенциал. Речь о комбинированных перевозках по маршруту Азия-Европа", - добавил Зеленский.

Также он заявил, что после сегодняшних переговоров может смело заявить, что отношения между странами имеют прочную основу.

Подписание соглашения со Словакией, благодаря котороve аэропорт "Ужгород" сможет восстановить функционирование также прокомментировал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в своем Twitter.

"Это были непростые переговоры, но я рад, что они завершились положительно. Подписанное соглашение, благодаря которому международный аэропорт "Ужгород" сможет восстановить функционирование. Я благодарен словацкой стороне за конструктивный подход и хорошее дело для наших стран и развития Закарпатья ", - написал он.

Напомним, сегодня президент Украины прилетел с рабочим визитом в Словакию.

Мы публиковали видео встречи Зеленского и Чапутовой, на котором президента Украины встречали парень и девушка в национальных словацких нарядах и с хлебом и солью.