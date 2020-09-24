Полный карантинный локдаун в Украине, когда в "красную" эпидемиологическую зону Минздрав отнесет все регионы страны, возможен, если люди не будут придерживаться санитарных норм в условиях эпидемии Covid-19.

Об этом в среду, 23 сентября, заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко в интервью Радио НВ.

По его словам, разделение на карантинные зоны является эффективным, если местные власти ответственно относятся к соблюдению ограничительных мер.

"Когда местные власти их игнорируют и выдают определенные распоряжения, то есть и последствия этих распоряжений, они расследуются и за эти последствия предусмотрена в том числе уголовная ответственность", - заявил Ляшко.

Он призвал украинцев придерживаться санитарных норм - носить маску, соблюдать социальную дистанцию и мыть руки. Также санврач отметил, что ответственность за соблюдение карантина лежит не только на местных властях или отдельных гражданах.

"Бизнес должен создать условия для того, чтобы люди могли спокойно передвигаться. Если это рестораны, то столики должны располагаться на расстоянии 1,5 метров. При таких условиях, если мы все будем их соблюдать, никакого полного карантина не должно быть в нашей стране. Предел - количество занятых больничных коек. Иначе система здравоохранения может оказаться на грани коллапса, поскольку кроме ковидных больных у нас еще есть люди с инфарктами, инсультами и другими заболеваниями, кому неотложная помощь должна предоставляться", - сказал чиновник.

Он отметил, что на данный момент в целом по стране заполненность больничных коек составляет почти 50%, "но в разных областях разная динамика".

"По поводу слухов, которые циркулируют в обществе, мол, после выборов 25 октября "все станет красным, и нас закроют". Повторюсь: никто не будет никого закрывать, если мы будем придерживаться санитарных норм, и эпидемию можно будет контролировать. Люди не придерживаются этих норм, пока кто-то из их близких не попадает в больницу, особенно в реанимацию, - сказал санврач. - И по поводу национального локдауна, то я бы не привязывался ни к какой дате. На локдаун можно пойти и раньше 25 октября, и позже. Зависит только от роста количества случаев инфицирования коронавирусом. Другие страны показывают пример. Израиль уже пошел. Здесь мало надеяться на то, что мы не повторим этот опыт, хотя нужно все для этого делать".

Видео: YouTube/ Радіо НВ

Напомним, недавно премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что решение о введении в регионе жесткого карантина, то есть об отнесении его к "красной" коронавирусной зоне, будет приниматься при условии, если в нем в 5 раз будет превышен средний по стране уровень заболеваемости Covid-19.

Ранее мы писали о том, какие регионы были отнесены в "красную зону" карантина по итогам последнего заседания Государственной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС.