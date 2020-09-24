В четверг, 24 сентября, экс-нардеп Давид Жвания подал в Госбюро расследований заявление о совершении им ряда преступлений. Причем в составе группы, куда, по его словам, входили экс-президент Петр Порошенко, бывший и.о. президента Александр Турчинов, мэр Киева Виталий Кличко, а также Арсений Яценюк и Олег Тягнибок.

Как считает, Жвания, ГБР должно расследовать преступления по трем статьям: создание и участие в преступной организации (ст. 255 УК Украины); действия, совершенные с целью захвата государственной власти (ч.1 ст. 109); злоупотребление властью (ч. 1 ст 364).

Жвания - это активный участник Евромайдана и бывший соратник Порошенко, который с ним потом разругался. Видеоразоблачения о преступлениях первых лиц Майдана экс-нардеп начал публиковать еще с июля. За это время он рассказал о создании ОПГ по свержению власти Януковича, что Майдан был госпереворотом, а Крым сдали по просьбе США.

Никакой реакции на откровения Жвании от государственных органов не последовало. А фигуранты его разоблачений или отмалчивались, или отрицали обвинения.

Тем не менее, Жвания - свидетель и участник множества эпохальных событий времен Майдана. И пройти мимо его заявлений нельзя. Собрали все его разоблачения по хронологии.

Взятка еврочиновникам и миллиарды для Порошенко

22 июля в своем первом обращении Давид Жвания назвал Майдан государственным переворотом и рассказал, как входил в состав ОПГ (вместе с Петром Порошенко, Арсением Яценюком, Александром Турчиновым, Виталием Кличко и другими лидерами оппозиции), которая финансировала Майдан и срывала мирные инициативы.

"Я также входил в группу, которая захватила власть в 2014 году на волне народных протестов. Мы финансировали Майдан, мы подогревали протестные настроения в СМИ. Мы срывали мирные инициативы власти, вели сепаратные переговоры с депутатами "Партии регионов", вели переговоры с иностранными посольствами. В эту группу входили: Мартыненко, Порошенко, Турчинов, Яценюк, Кличко. Каждый из которых приобщил свою группировку. Турчинов, например, привел Пашинского и Парубия", - сообщил Давид Жвания.

Он сообщил, что через тогдашнего посла Украины в ФРГ Павла Климкина передавал еврочиновникам взятку в размере 5 миллионов евро в обмен на лояльность к избранию Порошенко президентом. По информации экс-депутата, Порошенко за время пребывания у власти получил коррупционным путем примерно 4 миллиардов долларов, которые перевел в офшоры. Кроме того, по словам Жвании, накануне местных выборов Порошенко может попробовать баллотироваться в мэры Киева, поскольку эту должность он просил еще у Януковича.

"Давить на Азарова и устранить его"

В своем видеообращении 24 июля 2020 Жвания рассказал о том, что изначально оппозиция преследовала цель контролировать денежные потоки. Для этого ОПГ выбрала курс на полное устранение от власти действующих на тот момент президента Виктора Януковича и премьер-министра Николая Азарова.

Причиной, по которой Жвания выпускает видео, он назвал страх за свою безопасность, потому что "такие люди, как Порошенко, могут запросто устранить его". "Тогда мы уже были точно уверены, что Янукович убежит. Он трусливый человек. И мы всячески раздували в нем страхи перед личной безопасностью. Мы запугивали его. Однако, перед тем как устранить Януковича, нам было нужно решить одну проблему.

Согласно действующей тогда Конституции 1996 года, в случае бегства Януковича руководителем государства стал бы премьер Николай Азаров. Это нас не устраивало.

Поэтому мы на Майдане подняли тему перехода с президентско-парламентской на парламентско-президентскую форму правления. Возврат к Конституции 2004 года нам был нужен только лишь для того, чтобы глава Верховной Рады мог до выборов выполнять функции главы государства. Однако мы не были уверены, что этот переход удастся осуществить, потому мы приняли решение давить на Азарова и сначала устранить его", - объясняет действия ОПГ Жвания.

Деньги на Майдан передавали через Литву

В записи от 30 мюля 2020 года Жвания сообщил, что источником финансирования захвата власти во время Майдана было в том числе посольство Литвы и "Диамантбанк", владельцами которого был он сам вместе с экс-нардепом Мартыненко.

"Финансирование захвата власти осуществлялось несколькими способами. Одним из внешних источников было посольство Литвы, через которое передавались деньги и оружие. А внутренним каналом был "Диамантбанк". У меня есть документальные свидетельства, подтверждающие мои слова... Украинцы должны, наконец, узнать правду о том, что тогда произошло", - сказал Давил Жвания.

Как Порошенко пригрел "соросят"

По словам Жвании, Порошенко в обмен на поддержку во время президентских выборах 2014 года организовал сеть иностранных агентов в Украине, а часть их открыто включил во власть. Бывший советник Порошенко называет конкретные фамилии людей, которые продолжают работать в интересах других государств, подрывая национальный суверенитет Украины в своем видео от 4 августа 2020 года.

"Часть из этих людей все знают - их теперь называют "соросята", они получают плату за продвижение иностранных интересов под видом грантовой помощи", - рассказал Жвания.

Однако, по его словам, есть и прямые агенты иностранных разведок: главой иностранной резидентуры является бывший премьер-министр и экс-глава МВД Грузии Вано Мерабишвили, который руководит генеральным директором "Укроборонпрома" Айварасом Абромавичюсом. Называлось и имя Михаила Саакашвили, который оставил руководящую должность в Нацсовете реформ ради выборов в Грузии.

По словам Жвании, часть агентов уже выполнили свою задачу и были отозваны из страны, но некоторые продолжают работать на интересы иностранных спецслужб. "... самое циничное, что Украина вынуждена сама оплачивать подрывную работу иноагентов. Для этого специально созданы должности, на которых ничего не нужно делать, но где платят огромные деньги: наблюдательные советы "Укрзализныци", набсовет "Нафтогаза", "Укрпочты", там везде сидят иностранцы и их люди, а Украина всем им платит огромные деньги", - сообщил Жвания.

Именно Порошенко, как уверяет Жвания, открыл этот "ящик Пандоры" в обмен на поддержку Демпартии США, однако президент Зеленский пока так и не смог прекратить этот позор.

"Порошенко совершил тяжелое преступление - предательство Родины. У меня есть информация о том, как и с кем он договаривался о легализации в Украине иностранных агентов, как он давил на людей в Украине, которые выступали против. Я готов дать показания по этим и другим эпизодам", - заявил Жвания.

Кто придумал похищать активистов на Майдане

21 августа Жвания записал открытое обращение к Зеленскому, заявив, что вместе с Порошенко и Турчиновым организовывал серию похищений и избиений активистов на Майдане.

Бывший соратник Порошенко в этом видео предупреждает Зеленского о том, что Порошенко раскачивает ситуацию в стране при помощи армии порохоботов так же, как делал это при Януковиче.

"Господин президент, Ваше ближайшее окружение уже открыто обвинили в работе на Кремль. Сейчас все порохоботы – а я знаю этих людей, я сам по просьбе Порошенко некоторое время их финансировал - обвиняют Вашу команду в предательстве. Потом они позовут людей на улицы, и Вы уже не будете знать, что делать. Петр Порошенко мастер создания кризисов и провокаций, он лучший специалист в Украине. Я уже рассказывал, как он очень ловко режиссировал разные ситуации во время Майдана", - заявил экс-нардеп.

По словам Жвании, ради достижения своей цели Порошенко никогда ни перед чем не останавливался: именно Порошенко и Турчинов организовали серию избиений и похищений активистов, чтобы подогреть ненависть людей к Януковичу, а акции эти координировал Виталий Ярема. "Они 25 декабря 2013 года организовали избиение Татьяны Черновол. Это было сделано просто ради того, чтобы не дать затихнуть Майдану, чтобы люди не начали расходиться", - сказал Давид Жвания.

По его данным, с этой же целью 21 января 2014 года были похищены и другие участники Евромайдана - Игорь Луценко и Юрий Вербицкий, а также лидер Автомайдана Дмитрий Булатов.

"Порошенко ради личной власти не остановится ни перед чем. Он разрушит страну только ради того, чтобы сесть в Ваше кресло. Владимир Александрович, не ждите этого – действуйте. Я готов Вам помогать – я готов давать показания", - подытожил Жвания.

О компромате на Саакашвили: "мастурбировал, глядя на пытки"

31 августа Жвания рассказал о том, что несмотря на его заявления, его так и не вызвали на допрос. "Видимо, у новой и старой власти есть договоренности, которые не предусматривают посадку таких преступников, как Порошенко или Турчинов", - сообщил он в своем видеоблоге, где также рассказывал о компромате на Михаила Саакашвили, который есть у Порошенко. Якобы экс-президент Грузии "мастурбировал, глядя на пытки" своих политических противников в тюрьме.

Он назвал Саакашвили политическим аферистом, которого Порошенко попросту использовал в качестве противовеса Яценюку. "Все знают историю о том, как в Грузии пытали людей в Глданской тюрьме: там были не только представители организованных преступных сообществ, но и политические противники Саакашвили. У Бурбы (глава военной разведки при Порошенко, - Ред.) есть записи, как Саакашвили занимается онанизмом, наблюдая за тем, как избивают и насилуют заключенных. Я не знаю, почему эти записи еще не обнародовали – видимо, запретили американские хозяева Саакашвили. Но рано или поздно они станут достоянием общественности и всем, кто еще верит Саакашвили, будет очень стыдно", - сообщил экс-нардеп.

Также Давид Жвания обратился к руководству Грузии с призывом принять все возможные меры, чтобы посадить Михаила Саакашвили.

Как Порошенко, Яценюк и Турчинов сдали Крым по просьбе Обамы

21 сентября в ходе своего обращения Жвания назвал виновным в потере территории Крыма Турчинова, Яценюка и Порошенко.

По словам Жвании, бывший и.о. президента Украины Александр Турчинов приказал украинским военным бездействовать, когда Россия захватывала полуостров, поэтому ответственность за аннексию должны понести экс-президент Петр Порошенко и бывший премьер-министр Арсений Яценюк.

"Именно они сделали все для того, чтобы население Крыма возненавидело новую украинскую власть. Именно они принимали решение об отключении Крыма от электричества и водоснабжения, их люди грозились послать в Крым отряды националистов и запрещали русский язык", - считает политик.

По словам Жвании, украинская власть фактически помогла президенту РФ Владимиру Путину захватить полуостров. "Мои подельники по государственному перевороту банально боялись крымчан, не знали, что делать с регионом, который практически поголовно их презирал и ненавидел. Уход Крыма вовсе не был для Турчинова, Яценюка и Порошенко той трагедией, которой он был для всех украинцев", - сказал Жвания.

Он также добавил, что "США запретили" политикам посылать на оборону Крыма "армию и вооруженных националистов". "Администрация Обамы играла в какие-то свои игры с Путиным, и Крым стал пешкой на шахматной доске. Крым сдали России с какой-то целью. Никто в Украине не знает с какой - нам не говорили. Просто спустили команду "не дергаться", ничего не предпринимать. И Турчинов эту команду выполнил. Это совершенно не секрет - кроме меня об этом знают десятки людей. Никто не скрывал тогда, что Украина выполняет команды из США. Они этим даже гордились", - отметил Жвания.

Как захватили власть в 2014 году

24 сентября Жвания заявил о захвате государственной власти в 2014 году путем назначения исполняющего обязанности президента Украины в парламенте и досрочного прекращения полномочий парламента.

Давид Жвания утверждает, что по поручению своего соратника Порошенко и других участников группы лично давил на тогдашнего премьер-министра Николая Азарова, чтобы заставить его подать в отставку. После этого "группировка" смогла реализовать план по передаче власти Александру Турчинову, в качестве и.о. президента, и Арсению Яценюку, в качестве главы правительства.

"... нами были совершены многочисленные нарушения конституции и законов Украины, что было прикрыто так называемой "революционной целесообразностью". Я подробно - на десятках страниц описал все детали совершенного нами преступления, назвал фамилии участвующих лиц и степень их участия в захвате власти. Мое заявление о совершении преступлений - официальный документ, и власть теперь не сможет игнорировать правду. Люди, виновные в совершении государственного переворота, принесшие горе миллионам соотечественников, будут наказаны. Я в это верю. Я сделаю для этого все, что будет в моих силах", - заявил Жвания.