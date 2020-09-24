Судьям Шестого апелляционного административного суда угрожали националисты из-за слушаний по дивизии СС "Галичина".

Об угрозах расправой в правоохранительные органы заявили сразу двое судей - Елена Кузьмишина и Наталья Бужак. То есть двое из трех судей, рассматривавших это дело.

Именно этот суд вчера отменил решение о признании символики СС "Галичина" нацистской. Речь в отмененном решении шла о том, чтобы запретить Институту национальной памяти ее использовать.

О жалобах судей "Страна" узнала из собственных источников в МВД.

Служители Фемиды заявили, что на их мобильные номера поступили sms-сообщения с угрозами. В них говорилось, что это "напоминание всем врагам и предателям Украины," и что все судьи Окружного апеляционного админсуда "объявляются пособниками путинско-кремлевских сепаратистов и их холопов во власти", если они откажут в удовлетворении апелляционной жалобы Института.

"Допуская мысль о том, что символика дивизии "Галичина" может быть признана нацистской, вы не только вытираете ноги об истинных защитников Украины - вы кланяетесь и лижете ноги оккупанту и извечном врагу нашей нации", - говорилось в сообщениях.

Похоже что давление на судей подействовало - и вчера они отменили решение Окружного админсуда Киева, который ранее запретил Украинскому институту нацпамяти использовать символику дивизии СС "Галичина".

Напомним, 27 мая Окружной админсуд Киева по иску киевлянки Натальи Мясниковой признал противоправными действия Института нацпамяти и его тогдашнего председателя Владимира Вятровича.

Накануне Вятрович в ответе на запрос "Страны", сообщил, что символика "Галичины" не является производной национал-социалистического тоталитарного режима. Поэтому запрету в Украине не подлежит.

Суд аннулировал этот документ. И обязал Институт нацпамяти и его должностных лиц воздержаться от распространения этой символики в дальнейшем. То есть по факту признав ее нацистской.