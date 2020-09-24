Администрация "Криворожского железорудного комбината" пересмотрела требования шахтеров, которые бастуют уже более 20 дней. Она останавливает производство и проведет переговоры с горняками, только если те поднимутся на поверхность.

Об этом сообщает пресс-служба предприятия на официальном сайте, в четверг, 24 сентября.

"Сообщаем работникам предприятия и профсоюзам о сокращении штата в связи с вынужденной остановкой производства... Администрация ОАО "Кривбассжелезрудком" не отказывается от дальнейших переговоров с протестующими, но исключительно тогда, когда все они поднимутся на поверхность", - говорится в сообщении.

Также в администрации комбината добавили, что в нынешних условиях оставаться в шахтах опасно для жизни и здоровья.

Кроме того, администрация обратилась в правоохранительные органы с просьбой принудительно прекратить нарушение законодательства, блокирующее производственный процесс и имущество предприятия.

"Несмотря на все принятые руководством предприятия меры, часть работников ОАО "Кривбассжелезрудком" все еще остается под землей. Администрация комбината инициировала переговоры с работниками, которые остаются в шахтах, но они отказываются подняться на поверхность для проведения переговоров", - добавили в компании.

Напомним, протесты шахтеров в Кривом Роге начались 3 сентября. По состоянию на утро вторника, 8 сентября, в забастовке участвовали 393 работника. В тот же день туда должны были выехать представители центрального офиса Гоструда "в связи с жалобами работников предприятий города на работу местной службы, их продажность и зависимость от местных работодателей".

Также "Страна" рассказывала, что руководство железорудного комбината в Кривом Роге отказалось выполнять требования шахтеров. В связи с этим на ситуацию призвали повлиять премьер-министра Дениса Шмыгаля и президента Украины Владимира Зеленского.

По состоянию на утро понедельника, 21 сентября, в Кривом Роге под землей оставались 149 шахтеров.