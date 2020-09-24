Александр Лукашенко в ответ на обвинения в проведении тайной инаугурации заявил, что он и не должен был предупреждать о ней кого-то, но на мероприятии было около двух тысяч человек

Об этом сообщает "РИА Новости".

"Мы никого не должны из западных государств и вообще кого-то предупреждать. Это внутреннее дело нашей страны. И критика только одна: не то тайна, не то таинство", - сказал Лукашенко.

При этом, по его мнению, мероприятие вовсе не было тайным - из-за большого количества приглашенных.

"Знаете, на инаугурацию были приглашены около 2 тысяч человек вместе с военными. И в тайне это сохранить практически невозможно", - заявил Александр Лукашенко.

Напомним, "Страна" подробно писала о том, чем закончилась тайная инаугурация Лукашенко в Минске.

Также сообщалось, что в Кремле не знали о запланированной на 23 сентября инаугурации Лукашенко.