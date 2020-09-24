В Вооруженных силах Украины за минувшие сутки обнаружили 57 новых случаев коронавируса. Больше новых пациентов с Covid-19 в украинской армии фиксировали лишь однажды за время эпидемии - 9 сентября, когда заболели 68 человек.

Об этом свидетельствует данные, обнародованные в Facebook командованием Медсил ВСУ.

Так, уточняется, что по состоянию на 10:00, 24 сентября, в Вооруженных силах Украины Covid-19 болеют 645 человек. Всего за время пандемии выздоровели - 1 967 человек, летальных случаев - 10. В изоляции (в том числе самоизоляции) сейчас находится 791 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие трое суток, - 180 человек.

Кроме того, сообщается, что в учреждениях здравоохранения находятся 14 военнослужащих ВСУ. На лечении дома под наблюдением медицинской службы находятся 43 человека.

Напомним, коронавирусом в Украине за минувшие сутки заразились еще 3 372 человека.

Также мы писали о том, что в Киеве коронавирусом за сутки заразились еще 330 человек, а выздоровели - больше сотни.