Во Франции в лаборатории Буше проверили анализы российского оппозиционера Алексея Навального, которого выписали из берлинской клиники "Charite". Их изучали под руководством Главного управления вооружения.

Об этом со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Франции пишет издание Figaro.

Так, лаборатория находится в департаменте Эсон и входит в список лабораторий, аккредитованных ОЗХО (Организации по запрещению химического оружия).

Как отметили во французском Минобороны, анализы подтвердили использование нейротоксичного вещества.

Напомним, инцидент с Навальным случился 20 августа. Тогда ему стало плохо на борту самолета. Навального в тяжелом состоянии поместили в больницу Томска, а через два дня политика вывезли в Берлин и положили в клинику Charite.

Независимые лаборатории Германии, Франции и Швеции пришли к выводу, что Навального отравили веществом нервно-паралитического действия группы "Новичок". 14 сентября, стало известно, что политика полностью отключили от аппарата искусственной вентиляции легких, он самостоятельно встал с кровати и пробовал немного ходить.

Вчера стало известно, что врачи клиники Charite выписали российского оппозиционера из стационара. Медики допускают, что полное выздоровление политика возможно.