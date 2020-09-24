Сегодня, 24 сентября, в рамках официального визита в Словакию президент Украины Владимир Зеленский встретился с главой страны Зузаной Чапутовой.

Зузана Чапутова - пятый президент Словакии и первая женщина, избранная на этот пост. В 2019 году после утверждения в должность СМИ обратили отдельное внимание на красоту и современный стиль 47-летнего политика.

"Страна" публикует самые яркие образы Зузаны Чапутовой.

Зеленского Чапутова встречала в элегантном платье цвета красный коралл, который сливался с ковровой дорожкой. Наряд обтягивал фигуру президента - видно, что она в хорошей физической форме. Обула Чапутова элегантные светло-коричневые туфли на шпильке.

Зузана Чапутова и Владимир Зеленский. Кадр из видео

Красота Чапутовой, видимо, настолько обаяла Зеленского, что он приехал к ней с букетом цветов. В Европе это менее принято, поскольку подчеркивает гендер политика. Кстати, самый известный нарушитель протокола по этой части - Владимир Путин, который очень любит дарить цветы женщинам-коллегам.

Чапутова уже была в Украине в сентябре 2019 года. На встречу с Зеленский она тогда прибыла в бирюзовом платье с плетением и скромным вырезом.

Именно президент Словакии моду на ношение медицинских масок во время пандемии коронавируса. Их президент подбирает под свой наряд так, чтобы они были красивым дополнением и делали ее еще более стильной.

Помимо снимков с официальных мероприятий Чапутова публикует в своем Инстаграме фото с животными и цветами, как это делают многие другие девушки, не возглавляющие государства.

Зузана Чапутова состояла в браке до 2018 года, сейчас в разводе. Воспитывает двоих дочерей. Фото с ними она также размещала в Инстаграме. В описании к фото президент рассказывает, что год был сложный в том числе в личном плане (из-за расставания с супругом), а девочки в этот период стали ее главной опорой.

Кто стал инициатором развода - не указывается. Зато известно, что сейчас Чапутова состоит в отношениях с музыкантом и фотографом Петером Конечным. Его имя Чапутова вынуждена была обнародовать в разгар президентской избирательной кампании.

В посте в Facebook Зузана Чупатова отметила, что как только ее рейтинги начали расти, личная жизнь сразу стала мишенью конкурентов.

"Про меня начинают распространяться разные заговоры, с кем я живу, почему держу в секрете и так далее. Я сталкиваюсь с различными атаками, которые показывают, что если женщина живет без партнера, как будто она имеет меньшую ценность. При этом есть много сильных и независимых женщин, как и мужчин. Просто и честно. Я живу одна с дочерьми. Мой друг, который до сих пор оказывает мне большую поддержку, это великий человек Петер Конечный", - написала Чапутова и опубликовала фото с ним.

Президент Словакии, как и президент Украины, не имела ранее политического опыта. До 2017 году она была правозащитницей в области окружающей среды. Она стала известной благодаря выигранному делу - не позволила строить большую мусорную свалку.

В Интернете есть много фото, на которых якобы Зузана Чапутова в очень открытом купальнике, едва прикрывающем соски. На самом деле на тех снимках изображена не она, а актрисы или президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович (на фото ниже).