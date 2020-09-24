Нацгвардейцам из воинской части №3030 в Киеве выдали во время патрулирования пайки с личинками.

Видео, снятое военнослужащими, опубликовано в Facebook на странице "Киев Оперативный".

Так, на кадрах ролика двое мужчин в форме с шевронами вскрывают зеленый полиэтиленовый пакет с государственным гербом. Внутри они обнаруживают жидкость и нечто белое, похожее на личинок или червей.

"Оно все мокрое, опарыши. Там разлилось все", - комментирует один из них.

Также уточняется, что мужчины проверили еще 10 подобных пайков и 4 из них были с таким же содержанием.

Напомним, "Страна" писала о том, как киевляне рассказали, что в школе детей кормили супом с червяками.

Также мы сообщали, что в Арцизе Одесской области из кранов потекла вода с червями.