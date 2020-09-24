После тайной инаугурации Александра Лукашенко, которая состоялась 23 сентября, в Министерстве иностранных дел КНР заявили, что Китай уважает выбор, сделанный народом Беларуси.

Об этом со ссылкой на официального представителя МИД КНР Ван Вэньбиня сообщает ТАСС.

"Мы уважаем выбор, который сделал народ Беларуси", - сказал Ван Вэньбинь.

Также, по его словам, в КНР выступают против организации протестов и волнений в стране внешними силами, а также надеются, что под руководством Лукашенко Беларусь сможет восстановить политическую стабильность.

Напомним, "Страна" подробно писала о том, чем закончилась тайная инаугурация Лукашенко в Минске, которую провели в узком кругу.

Также мы сообщали, что Германия, Латвия и Литва не признали легитимность Лукашенко. Так же с заявлением о непризнании его легитимности выступили США, ЕС, Украина.