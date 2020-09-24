Миллиардер Билл Гейтс дал большое интервью американскому журналу New York.

В нем он рассказал, когда закончится пандемия коронавируса, хватит ли вакцин и почему американская система здравоохранения показала себя далеко не с лучшей стороны.

Интересно, что среди больных мест американской медицины много такого, что есть и в Украине - например, коммерциализация тестирования, из-за чего оно продвигается медленнее, чем нужно.

В противовес такой практике миллиардер похвалил социалистические и коммунистические страны, которые эффективнее справляются с пандемией.

Гейтс - основатель благотворительного фонда, которые вкладывает огромные деньги в иммунизацию населения стран третьего мира, а также в исследования, связанные с эпидемиями. Также создатель "Майкрософт" является одним из крупнейших частных спонсоров ВОЗ.

В этом амплуа он является оппонентом Дональда Трампа, который недавно обвинил организацию в запоздалой реакции на коронавирус и глобальном распространении пандемии. Также сторонники президента США критикуют и Гейтса, которого они подозревают едва ли не в "создании коронавируса" (детальнее эту историю мы разбирали в материале "Почему Билла Гейтса обвиняют в заговоре вокруг коронавируса).

Собрали главные тезисы интервью Билла Гейтса.

Когда завершится пандемия и хватит ли вакцин

Гейтс заявил, что из коронавирусной пандемии мир выберется в лучшем случае через два года.

"Если нам повезет, что некоторые из вакцин работают, в том числе те, которые достаточно дешевы, чтобы мы могли развернуть их производство.

И если мы запустим фабрики и получим деньги, чтобы купить это для всего мира", - предположил основатель "Майкрософт".

По его прогнозу, в 2021 году пандемия пойдет на убыль, а в 2022 году она закончится. При это "образовательный и экономический ущерб от этой пандемии могут не устранить и за десять лет".

Математика по вакцинам в представлении Гейтса такова:

"Если мы не получим коллективный иммунитет на действительно высоком уровне, например 20 или 30 процентов, у вас будет 7 миллиардов человек, каждому из которых требуется по две дозы. Некоторые из вакцин могут идти одной дозой, но в основном это будет две. Итак, это 14 миллиардов доз. Мы их не производим в таком объеме. Таким образом, даже если 80 процентов всех вакцин будут одобрены, и мы получим все необходимые возможности, добиться искоренения (коронавируса - Ред.) можно будет до 2022 года", - заявил меценат.

При этом миллиардер говорит, что правительство США выделило средства для производства вакцин только на потребности самих Соединенных Штатов.

Напомним, что Россия стала пока что единственной страной, которая заявила о создании вакцины и запуске ее в серийное производство. На днях с трибуны ООН Владимир Путин предложил поставки препарата "Спутник V" в рамках программ ВОЗ.

Украина, комментируя появление российской вакцины, заявила, что дождется, пока ее разработают на Западе, чтобы получить свою долю через механизмы ООН.

"Коммунисты справились лучше"

Говоря о проблемах очень бедных стран, Гейтс заявил, что смертность от ковида там на самом деле меньше, чем на Западе.

"Единственная хорошая новость для развивающихся стран в том, что уровень смертности на самом деле довольно низкий.

По всей Африке к югу от Сахары уровень смертности намного ниже, чем в Европе, США или Азии.

Девяносто процентов от этого связано с возрастной структурой их населения. Их общества в среднем на 20-25 лет моложе. Это очень молодые страны".

В целом, говорит Гейтс, смертность молодых людей от ковид такая же, как от гриппа - доли процентов. Даже в США.

Хуже обстоят дела в странах, где население старше, чем в той же Африке, но при этом бедное. Главный фактор эпидемии здесь - трущобы, где плотность жителей высокая. От "трущобного" ковида страдают главным образом Индия и Южная Америка.

При этом Гейтс раскритиковал американскую медицину.

"У нас больше всего ПЦР-установок на душу населения... И все же у нас получается так же плохо, как и у систем здравоохранения, которые потратили вдвое меньше денег. И как у стран, где нет центров по контролю и профилактике заболеваний", - заявляет миллиардер.

Далее он привел в пример коммунистические и соцстраны, заявляя, что у них со здравоохранением дела обстоят гораздо лучше.

"Вьетнам можно только поздравить – относительно его ВВП, и безотносительно пандемии, у него лучшая система образования и здравоохранения. Это очень странно, что эти коммунистические страны, с точки зрения глобального блага, общественного блага, делают всё очень, очень хорошо. Куба, даже Керала, самая социалистическая часть Индии, имеют, несомненно, лучшие системы здравоохранения", - сказал Билл Гейтс.

"Нет смысла платить за тесты"

Также он раскритиковал американскую практику заработков на ПЦР-тестах (кстати, то же самое происходит и в Украине).

"Южная Корея - это удивительный пример отслеживания контактов. Они сделали тестирование бесплатным и быстрым, и у них никогда не было долгих сроков выполнения тестов. Это уникальная американская глупость, что мы позволяем коммерсантам так разбогатеть на этих тестах", - говорит Гейтс. Как видим по Украине - не уникальная: платные тесты оказались настоящим золотым дном для коммерсантов от медицины.

Он также прошелся по срокам тестирования в США, заявив, что они занимают иногда до семи дней - срок, за который человек может умереть от ковид или же выздороветь. "Нет смысла платить за тесты, которые делают дольше 24 часов", - заявил миллиардер.

Есть и тут параллели с Украиной.

"Страна" уже публиковала детали с закрытого совещания в украинском Минздраве - там обсуждали, что заболевших тестируют по 5-7 дней.

Удивительное количество сходств с американскими проблемами в сфере охраны здоровья. Может, потому что нашей медициной три года руководила гражданка США Ульяна Супрун?

Лучшее средство от ковида

Среди лекарств, которые наиболее эффективны от коронавируса, Гейтс назвал дексаметазон. Он является "единственным действительно доказанным лекарственным средством".

Напомним, этот препарат недавно рекламировала ВОЗ, которая ссылалась на данные британских исследований. По ним, назначение дексаметазона позволило сократить смертность на треть среди пациентов на искусственной вентиляции легких и на одну пятую - среди пациентов, нуждающихся в кислородотерапии.

А вот ранее широко рекламировавшиеся американцами препараты вроде "Ремдесивира", миллиардер назвал средством с ограниченной эффективностью.