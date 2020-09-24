Сегодня, 24 сентября, глава российского Сбербанка Герман Греф провел презентацию новых продуктов финучреждения и показал его ребрендинг.

Среди прочего, Греф представил новый логотип Сбербанка. Если раньше он был зеленый, то теперь к нему добавили два цвета, как видно на фото выше - синий (вверху) и желтый (внизу), как на государственном флаге Украины.

Сам топ-менеджер объявил добавление двух цветов тем, что банк расширяет свои сервисы (здоровье, лизинг, страхование) и их логотипы будут отличаться в цветовой гамме.

В угоду клиентам на многих продуктах и логотипе в том числе Сбербанк сократил название до такого, как его называют люди между собой - Сбер.

Еще одна новинка, представленная на мероприятии - у Сбера появляется банкоматы, идентификацию в которых можно пройти через биометрию.

В завершении Герман Греф анонсировал презентацию "Вселенной Сбера", которая будет состоять из сервисов и мультимедийных устройств с эмоциональными виртуальными помощниками.

Учитывая внешний вид Германа Грефа на презентации, ее формат и наполнение, российские журналисты высказали мнение, что он "закосплеил Тима Кука" (закосплеил - закосил под кого-либо; Тим Кук - гендиректор компании Apple - Ред.)

Сбербанк - самый крупный банк России. В Украине он находится под санкциями, а сам Сбербанк инвестировал в дочерние компании.

В середине августа "Ощадбанк" выиграл дело о праве использовать название "Сбербанк" в Украине.