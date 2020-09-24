В Украине вчера, 23 сентября, умерли 52 пациента с коронавирусом, среди них - один ребенок.

Об этом в ходе онлайн-брифинга утром в четверг, 24 сентября, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов. По данным главы Минздрава, это второй случай смерти ребенка от коронавируса, зафиксированный в Украине за все время эпидемии.

Отметим, что общее число лабораторно подтвержденных случаев Covid-19 в Украине уже достигло 188 106, из них 3 757 закончились смертью пациентов.

Напомним, за минувшие сутки коронавирус в Украине подтвердился еще у 3 372 человек.

Также мы писали, что лидерами по числу новых случаев стали Киев, Днепропетровская, Харьковская, а также Тернопольская области.