Предлагаем гороскоп на эту неделю - с 28 сентября по 4 октября - для всех знаков Зодиака. Конец сентября станет одним из самых напряженных периодов года. Остановка и разворот Марса может привлечь события, которые затруднят реализацию привычных действий. Октябрь продолжит развивать напряженность осени-2020.

Овен (21.03 - 20.04)

На этой неделе ваши близкие будут стараться делать что-то за вас. Не пытайтесь контролировать ситуацию, опасаясь потерять лидерскую позицию. Воспринимайте активность родных как помощь и содействие, озвучивайте свое мнение, ищите компромиссы, даже если внутри себя вы не готовы уступать первенство домочадцам. К концу недели вы сможете найти золотую середину и станете интересоваться потребностями и желаниями других людей.

Телец (21.04 - 20.05)

Стремление родных вас опекать - это не что иное, как желание угодить и проявить любовь. Любимый человек или родители желают облегчить вашу жизнь, исходя из добрых побуждений. Звезды советуют вам не реагировать на мелкие раздражители, припасти энергию на конец недели и распоряжаться финансовыми ресурсами экономнее.

Близнецы (21.05 - 21.06)

На этой неделе Близнецы могут поступать с людьми и сотрудниками крайне эгоистично, считая себя умнее и достойнее окружающих. Если вы знаете, как сделать проще ту или иную задачу, подсказывайте и направляйте, но не осуждайте за незнание. В конце периода есть возможность показать себя лидером, которого уважают или тираном, которого ненавидят. Вам выбирать для себя путь.

Рак (22.06 - 22.07)

В окружении Раков есть те, кто вызывает вас на эмоции. На этой неделе попыток манипуляции вашим мнением и действиями будет больше, чем обычно. Поэтому постарайтесь оставаться спокойными и четко выполнять свои функциональные обязательства. Ни при каких обстоятельствах не становитесь в позицию слабого, обнажая свои чувства и показывая уязвленные самолюбие.

Лев (23.07 - 23.08)

Состояние Львов на этой неделе будет требовать находиться чаще в центре внимания, быть в мужском окружении, позволять другим людям решать вопросы за вас. Вы продолжите оставаться доминантной фигурой, подпольно влияя на действия близких. Если убрать наигранность и оставить в вашем поведении только искренние порывы, у вас есть шанс к концу недели сделать так, чтобы все вокруг вращалось вокруг вас без ваших интриг и инфантильности.

Дева (24.08 - 23.09)

Девам необходимо задуматься над так называемыми "полезными" делами, продуктами, увлечениями, отношениями и прочими вещами в вашей жизни. Старайтесь делать на этой неделе еще и то, что приносит радость, спокойствие, гармонию, любовь, а не только пользу. Все ваши поступки не обязательно должны быть идеальными, поэтому не позволяйте другим вмешиваться в ваши дела. Вы сможете сделать свою жизнь менее пресной и скучной.

Весы (24.09 - 23.10)

Если в вашей жизни еще нет прочных отношений или семьи, задумайтесь о том, какой пример вы используете в мыслях, когда думаете о детях, доме и распределении обязанностей супругов. Тема отношений в семье не должна восприниматься как нечто деструктивное. Возможно, вам понадобится самостоятельно создавать для себя среду, в которой вы с вашей второй половинкой сможете приходить к консенсусу и находить общие точки соприкосновения.

Скорпион (24.10 - 22.11)

На этой неделе вы будете крайне осторожными и подозрительными в рабочих и семейных вопросах. Звезды советуют не акцентировать внимание на негативных моментах, которые касаются финансов или здоровья. Старайтесь уходить вовремя в зону комфорта - создавать себе хорошее настроение, слушать музыку или напевать веселый мотив. Кормите свою душу эмоциональной пищей, не беспокоясь о прочих вещах.

Стрелец (23.11 - 21.12)

Не позволяйте близким выбирать и принимать решения за вас, каким бы уставшим вы себя не чувствовали на этой неделе. Для этого важно знать свои ценности, нормы, принципы, традиции и особенности характера. Чаще прислушивайтесь к своему внутреннему "Я", а не к авторитетному окружению; познакомьтесь со своим внутренним критиком; включайте воображение, заботьтесь о себе и учитесь отпускать негатив.

Козерог (22.12 - 20.01)

На этой неделе Козерогам необходимо поменять некоторые алгоритмы в своей жизни. Если у вас возникнет с кем-то спор, попытайтесь понять своего оппонента, что его беспокоит, почему он занимает именно такую позицию, а не другую. Попробуйте вначале разрешить его заботы, применив творческий подход и стараясь найти взаимовыгодное решение.

Водолей (21.01 - 20.02)

Водолеи будут проявлять двойственные черты характера по отношению к близким и сослуживцам: то дружелюбие, то холодность; то общительность, то отстраненность; то желание помочь окружающим, то стремление уйти в свои переживания. Вас будут волновать вопросы общественного порядка и финансов. К концу недели найдется время для творчества и интересов. Это позволит снять лишнее напряжение и справиться со всеми проблемами.

Рыбы (21.02 - 20.03)

На этой неделе Рыбы постараются делегировать свои полномочия окружающим, надеясь, что доверенные люди разрешат все так, как надо вам. Однако этот этап работы потребует более длительного времени. Вам предстоит учитывать интересы всех сторон, не забывая при этом о коммерческой выгоде предприятия. Каждый раз выбор будет даваться сложно, но вы справитесь.