Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочего визита в Словакию встретился в четверг утром, 24 сентября, с лидером государства Зузаной Чапутовой.

Соответствующее видео опубликовала пресс-служба Офиса президента на своей страницы в Facebook.

Зеленский вручил Зузане Чапутовой букет цветов, после чего торжественное мероприятие открылось гимном Украины.

Президента Украины встречали также парень и девушка в национальных словацких нарядах и с хлебом - солью. Во время церемонии Зеленский и Чапутова были без масок, все остальные - в масках.

Военный оркестр исполнил государственные гимны Украины и Словакии, после чего Чапутова и Зеленский осмотрели строй воинов Почетного караула. Главы государств также поприветствовали официальные делегации двух стран.

Напомним, сегодня президент Украины прилетел с рабочим визитом в Словакию.

Зеленский встретится с президентом Словакии, премьер-министром Игорем Матовичем и председателем Национального совета Словацкой Республики Борисом Колларом. Также предполагается подписать ряд двусторонних соглашений.

Кроме того, мы сообщали, что поездка в Словакию - второй зарубежный главы государства с начала карантина. В середине сентября Зеленский вместе с супругой Еленой летал в Австрию на встречу с президентом Александром Ван дер Белленом и его женой Дорис Шмидауэр.