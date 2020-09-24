Минздрав показал статистику распространения коронавируса по регионам Украины на 24 сентября
В Украине, где коронавирус за сутки подтвердился еще у 3 372 человек, общее число подтвержденных случаев Covid-19 достигло 188 106. Больше всего новых пациентов с этим диагнозом обнаружили в Киеве, Днепропетровской и Харьковской областях.
Об этом 24 сентября сообщила пресс-служба Минздрава в Telegram-канале "Коронавирус инфо".
Так, из 188 106 лабораторно подтвержденных случаев 3 757 оказались летальными (+52 за сутки). Выздоровело 83 458 пациентов с Covid-19 (+1 788).
Статистика распространения коронавируса по регионам Украины 24 сентября:
Винницкая область - 5556 (+101),
Волынская область - 7235 (+103),
Днепропетровская область - 4692 (+298),
Донецкая область - 2767 (+133),
Житомирская область - 5262 (+71),
Закарпатская область - 9416 (+73),
Запорожская область - 3288 (+139),
Ивано-Франковская область - 12952 (+141),
Кировоградская область - 1039 (+15),
Киев - 20665 (+330),
Киевская область - 8286 (+138),
Львовская область - 19250 (+205),
Луганская область - 841 (+27),
Николаевская область - 2717 (+74),
Одесская область - 12309 (+179),
Полтавская область - 1677 (+47),
Ровенская область - 11621 (+162),
Сумская область - 3352 (+72),
Тернопольская область - 12334 (+265),
Харьковская область - 16193 (+285),
Херсонская область - 905 (+37),
Хмельницкая область - 5185 (+136),
Черновицкая область - 13562 (+114),
Черкасская область - 3355 (+117),
Черниговская область - 3647 (+110).
Напомним, в Киеве из-за коронавируса на дистанционку перевели 326 классов, 5 школ закрыли на карантин.
Также мы писали о том, что из харьковской больницы для коронавирусных больных стали десятками увольняться медики.