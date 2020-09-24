Национальный союз журналистов Украины (НСЖУ) заявил, что поскольку законопроект "О медиа" затормозили в парламенте, его авторы пытаются пролоббировать изменения относительно влияния на Нацсовет через новый законопроект.

Об этом пишет глава НСЖУ Сергей Томиленко на своей странице в Facebook, в четверг, 24 сентября.

Так, в Верховной Раде зарегистрирован проект Закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения независимости Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания".

Томиленко описывает его новации. Среди них:

- повышение должностных окладов членам Нацсовета (для главы - 40 прожиточных минимумов или более 80 000 гривен для 2020 года);

- установление размера должностных окладов работникам аппарата Нацсовета в размере, которые в три раза превышает оклады соответствующих должностей Секретариата Кабинета Министров Украины;

- снятие ограниченияй для лиц, достигших пенсионного возраста, в назначении на должность членов Нацсовета;

- разрешение регулятору во время карантина проводить внеплановые безвыездные проверки ТРК.

"Насколько такие новации отвечают самым острым потребностям защиты информационного пространства? Насколько Нацсовет становится политически независимым, если право назначать членов остается именно у политиков - президента и большинства Верховной Рады (несмотря на введение процедуры общественных обсуждений)?", - написал Томиленко.

"Поскольку президент своими указами признал работу Нацсовета в 2019 году неудовлетворительной, а гуманитарный Комитет парламента так же предлагает ВР не принимать отчет Нацсовета за прошлый год - то в первую очередь стоит откровенно говорить о причинах недоверия и претензий к медиарегулятора, а не увеличивать зарплаты чиновникам", - подытожил глава НСЖУ.

НСЖУ призывает Раду разблокировать действующий конкурс на назначение членов Нацсовета (объявлен в конце прошлого года) и параллельно инициировать широкое обсуждение результатов деятельности медиарегулятора.

Напомним, согласно новому законопроекту "о медиа", оклад член Нацсовета по ТВ составит 170 тысяч, а главы - 220 тысяч.

Также мы писали, что "слуги народа" хотят назначить новый состав Нацсовета по телевидению после карантина.