ЕС не признает Лукашенко легитимным президентом Беларуси - Боррель
Евросоюз официально объявил, что не признает инаугурацию президента Беларуси Александра Лукашенко легитимной.
Об этом говорится в заявлении верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, пишет ТАСС, в четверг, 24 сентября.
Так, Боррель сказал, что ЕС не признает инаугурацию и новый президентский срок Лукашенко, а также пересматривает отношения с Беларусью.
Он напомнил, что ЕС "не признал результаты сфальсифицированных выборов", которые прошли 9 августа в республике.
"На этой основе так называемой инаугурации 23 сентября и новый мандат, принятый Александром Лукашенко, не имеют достаточной демократической легитимности", - говорится в заявлении Борреля.
Напомним, вчера, 23 сентября, ряд стран отказались признавать Лукашенко президентом. Среди них Словакия, Германия, Латвия и Литва.
С таким же заявлением выступили и Соединенные Штаты Америки, а также Украина.