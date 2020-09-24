Евросоюз официально объявил, что не признает инаугурацию президента Беларуси Александра Лукашенко легитимной.

Об этом говорится в заявлении верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, пишет ТАСС, в четверг, 24 сентября.

Так, Боррель сказал, что ЕС не признает инаугурацию и новый президентский срок Лукашенко, а также пересматривает отношения с Беларусью.

Он напомнил, что ЕС "не признал результаты сфальсифицированных выборов", которые прошли 9 августа в республике.

"На этой основе так называемой инаугурации 23 сентября и новый мандат, принятый Александром Лукашенко, не имеют достаточной демократической легитимности", - говорится в заявлении Борреля.

Напомним, вчера, 23 сентября, ряд стран отказались признавать Лукашенко президентом. Среди них Словакия, Германия, Латвия и Литва.

С таким же заявлением выступили и Соединенные Штаты Америки, а также Украина.