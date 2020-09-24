Сегодня Зеленский прилетел в Словакию. Фото: telegram-канал/ Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский начал рабочий визит в Словакию. Об этом сообщает пресс-служба главы государства в официальном Telegram-канале.

"Президент Украины Владимир Зеленский начал официальный визит в Словацкую Республику. Глава государства прибыл в Братиславу накануне вечером", - говорится в сообщении.

Как проинформировали в пресс-службе Зеленского, он встретится с президентом Словакии Зузаной Чапутовой, премьер-министром Игорем Матовичем и председателем Национального совета Словацкой Республики Борисом Колларом.

Также Зеленский планирует подписать ряд двусторонних соглашений.

24 сентября президент Украины Владимир Зеленский прилетел с рабочим визитом с Словакию. Скриншот: Telegram-канал/ Офис президента

Напомним, что поездка в Словакию - второй зарубежный главы государства с начала карантина. В середине сентября Зеленский вместе с супругой Еленой летали в Австрию на встречу с президентом Александром Ван дер Белленом и его женой Дорис Шмидауэр.

Также мы публиковали видео Зеленского своей недавней рабочей поездки во Львовскую область.

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