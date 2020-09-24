В Израиле ужесточают карантин в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации, вызванной эпидемией Covid-19. Он продлится 14 дней и начнет действовать уже с пятницы, 25 сентября. По окончанию этого периода в стране ослабят ограничения.

Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, видео обнародовано на его странице в Facebook.

"Чтобы спасти жизни израильтян, мы должны объявить полный карантин на две недели, который начнется в ближайшую пятницу и продлится до конца праздника Симхат Тора. После этого будет еще две недели карантина, надеюсь, не очень строгого, но говорю заранее: все зависит от показателей заболеваемости", - заявил он.



По его словам, заболеваемость коронавирусной инфекцией в Израиле увеличивается, растет число тяжелобольных и умерших. Премьер добавил, что как только позволит ситуация, правительство вернется к программе "Светофор" и к обычной жизни в условиях пандемии.

"Те, кто думает, что можно продолжить работать во время пандемии, роста смертности и заболеваемости без последствий для экономии, ошибается. И если от нас требуется принятие жёстких мер, лучше сделать это сейчас, в период праздников, когда экономическая активность снижена", - добавил политик.

Напомним, ранее жесткий карантин в Израиле длился с марта по июнь.

Кроме того, мы писали, что в Британии на полгода ужесточают ограничительные меры. В Испании также ввели строгий карантин. Жителей Мадрида ограничили в передвижениях и запретили групповые собрания.