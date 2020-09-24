Германия пытается справиться с потоком украинских нелегалов-заробитчан, которые всеми правдами и неправдами пытаются проникнуть в страну в условиях карантинных ограничений.

"Страна" рассказывала об этой проблеме в материале "Немцы начали устраивать массовые облавы на украинских заробитчан на границе. Задерживают целыми автоколоннами".

Полиция ФРГ провела масштабный спецрейд по всей стране и выявила каналы поставки дешевой рабочей силы в мясную промышленность страны. Об этом рассказал немецкий журнал Spiegel.

Расследование и финальный нокаут

Полиция долго проводила расследование и вчера нанесла финальный удар. Рейд длился более десяти часов. С раннего утра более 800 сотрудников федеральной полиции обыскали офисы фирм по персоналу, частные квартиры владельцев компаний и жилые помещения, в которых проживали нелегальные рабочие.

По поручению прокуратуры Наумбурга полиция до полудня проверила 72 жилых и коммерческих помещения: в Нижней Саксонии и Северном Рейне-Вестфалии, в Берлине и Саксонии - и несколько раз в Вайсенфельсе, Саксонии-Анхальт. Были конфискованы ноутбуки, смартфоны и деловые документы. Нелегалы, работающие на мясокомбинатах, жили по шесть человек в двух-трехкомнатных квартирах - и это в разгар пандемии.

Федеральная полиция готовила этот рейд в течение нескольких месяцев - чтобы проникнуть глубоко в "болото", как один детектив назвал предполагаемую сеть нелегального траффика заробитчан. Различные агентства по временному трудоустройству систематически привозили людей из Беларуси, Украины, Косово и Грузии в Германию с помощью поддельных документов или в качестве фиктивных студентов, чтобы нанять их на местные бойни. Следствие оценило доход от нелегальной бизнес-модели в 1,5 миллиона евро.

В скандале замешан и лидер немецкого мясного рынка компания Tönnies, которая так же направила заробитчан, по крайней мере из одного агентства временного трудоустройства на свой завод в Вайсенфельсе, возможно, не зная нелегального происхождения этих рабочих.

Огласка скандала вызвала новый поток критики в сторону владельцев крупных мясоперерабатывающих комплексов.

Главные подозреваемые в мясном скандале с заробитчанами-нелегалами

"Наши меры направлены не против мясоперерабатывающей промышленности, - говорит представитель федеральной полиции, - а против махинаторов, которые незаконно привозили людей в Германию". Расследование началось в начале года после того, как полиция провела проверки на пограничных переходах и на вокзалах, неоднократно обнаруживая людей с фальшивыми документами. В руках силовиков появлялось все больше свидетельств незаконного использования заробитчан в мясной промышленности.

Основных подозреваемых рекрутеров сейчас десять, им от 41 до 56 лет, в их числе две женщины. В центре расследования находятся и две кадровые компании: немецко-польская компания IRC и Berkana GmbH из Нижней Саксонии.

Именно в их офисах рано утром 23 сентября и были проведены обыски. Berkana GmbH была основана в 2017 году, единственным ее акционером является предприниматель из Гарбсена, города недалеко от Ганновера. Согласно коммерческому регистру, управляющий директор живет в Вайсенфельсе.

"Мы работаем под девизом "Справедливость - это победа для обеих сторон", - обещала Berkana GmbH однажды в рекламе для потребителей из мясной промышленности. - Соблюдение кодекса поведения мясной промышленности и законов для нас - само собой разумеющееся".

Berkana GmbH, по-видимому, направила временных рабочих на несколько мясоперерабатывающих предприятия в Саксонии-Анхальт и Саксонии, включая местный завод крупнейшей компании Tönnies.

Представитель Tönnies подтвердил эту информацию: "Компания является нашим небольшим поставщиком услуг в районе Вайсенфельс. Если властям потребуется информация об определенных деловых партнерах, им она будет предоставлена".

Немцы не желают пачкать руки

Тот факт, что кадровым агентствам приходилось нанимать временных работников за пределами ЕС, является результатом условий на немецких мясобойнях, говорит Сабольч Сепси из Консультационного центра Конфедерации профсоюзов Германии.

"Текучка кадров очень большая, и система постоянно нуждается в новых рабочих руках. Но теперь даже румыны больше не хотят работать в таких условиях", - уверена Сабольч Сепси.

И хотя агентства по найму обвиняют в том, что они провозят нелегалов на коммерческой основе c поддельными документами, в IRC заявили, что их компания "не может отправлять людей в Германию из Польши с фальшивыми документами".

Закон и лобби

Для министра труда ФРГ Вольфганг-Хубертуса Хайля минувший рейд полиции является подтверждением того, что "страна на правильном пути с новым законом".

"В некоторых отраслях мясной промышленности криминальная эксплуатация сотрудников, к сожалению, все еще в порядке вещей. Поэтому запланированные изменения не должны разбавляться криками из офисов", - уверен министр.

Слушания в Бундестаге по поводу планируемого запрета контрактов и временной работы в мясной промышленности состоятся 5 октября. Представители промышленности недавно настаивали на исключении из списка контрактных рабочих. Они утверждают, что они незаменимы в сезон.

Представители профсоюзов в свою очередь называют этот аргумент надуманным.

"Всегда говорят, что им нужны временные работники, чтобы увеличить производство в сезон, - говорит Томас Бернхард, руководитель мясного подразделения профсоюза ресторанов (NGG). - Но в других секторах, таких как кондитерская отрасль, вы можете сделать это без временных работников, но с гибкими рабочими графиками".

"Поэтому проект министра Хайля должен быть "решен без компромиссов". И быстро", - такой вывод сделали немецкие журналисты в финале своего материала.

Ранее "Страна" сообщала, что украинские заробитчане на ферме в Германии заразились коронавирусом.