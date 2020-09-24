В Одесской области экологи переселили в национальный природный парк "Тузловские лиманы" двух краснокнижных пеликанов, которые проживали на территории ресторана "Черноморка". Птиц, занесенных в Красную книгу, использовали для привлечения посетителей.

Об этом сообщил украинский эколог, сотрудник заповедника Иван Русев на своей странице в Facebook.

По его словам, два ручных пеликана содержались в сезонном ресторане на берегу Черного моря в селе Николаевка Белгород-Днестровского района.

Он рассказал, что птиц с помощью менеджера и при сопровождении сотрудника ресторана доставили в заповедник.

"Им здесь все непривычно, ведь они росли совсем в иных условиях, где их лишали возможности летать. А пеликан без парения под воздействием "термиков", без величавого полета - это не пеликан. Пеликаны, к сожалению, летать пока совсем не могут и вероятно их придется передерживать до весны", - написал Русев.

Также он добавил, что пеликанов, скорее всего, придется содержать в зимних вольерах. Чтобы их прокормить до весны необходимо будет, как минимум, полтонны рыбы, для чего планируется привлечь спонсоров.

По информации эколога, о паре пернатых, находящийся в ресторане, сообщила его посетительница - одесситка Анна Кравченко. Она рассказала, что птиц, занесенных в Красную книгу, используют для привлечения посетителей, превратив в своего рода "кошек" - с ними постоянно фотографируются взрослые и дети, гладят, кормят с рук и пр. При этом сотрудники ресторана не знали, что будет с птицами после окончания курортного сезона.

Русев добавил, что он согласовал с руководством заповедника "Тузловские лиманы" переселение птиц и рассказал об идее их возврата в дикую природу лидеру общественной организации "Зеленый лист" Владиславу Балинскому.

"В НПП "Тузловские лиманы" дикие пеликаны обитают с апреля по октябрь и иногда даже до начала ноября", - уточнил Русев.

По его словам, Балинский обратился к менеджеру заведения, и в результате переговоров владельцы сети ресторанов "Черноморка" согласились передать пеликанов в нацпарк.

Также Русев добавил, что владельцы ресторана купили краснокнижных птиц у контрабандистов, ворующих птенцов из дикой природы, а содержание пеликанов в неволе является незаконным.

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