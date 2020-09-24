В Украине по состоянию на утро четверга, 24 сентября, зафиксировано 3 372 новых случая заражения Covid-19. Таким образом, общее число зараженных выросло в стране до отметки в 188 106 человек.

Отметим, что это почти повторение антирекорда 17 сентября, когда за сутки было выявлено 3 584 новых зараженных.

Вчера, 23 сентября, в Украине было зафиксировано 3 497 новых случаев заражения, а общее число выявленных эпизодов Covid-19 составляло 184 734.

С начала эпидемии Covid-19 в Украине скончались 3 757 пациентов с этим диагнозом (+ 52 за сутки). Выздоровели уже 83 458 жителей страны (+ 1 788). Число активных случаев коронавирусной болезни в Украине, по последним данным, составляет 100 891 человек (+ 1 532 за сутки).

Об этом гласят данные Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

Напомним, что на фоне коронавируса в Украине выросла заболеваемость другими инфекционными недугами.

Между тем Трамп с трибуны ООН призвал наказать Китай за коронавирус.

Так же мы писали, что по данным на утро 24 сентября число зараженных Covid-19 на Земле перевалило за 32 миллиона человек.