В Беларуси во время протестных акции, которые начались в республике из-за тайной инаугурации действующего президента республики Александра Лукашенко, задержали еще по меньшей мере 259 человек.

Об этом гласят данные правозащитного центра "Вясна".

Так, обнародован список из 259 задержанных, но он еще обновляется. Больше всего человек правоохранители задержали в столице Беларуси - Минске. Также задержания происходили в Могилеве, Гомеле, Бресте и других городах.

Напомним, что вчера, 23 сентября, по официальным данным, было лишь 10 человек задержанных. Однако, по словам очевидцев, их насчитывалось около 50.

Люди в Беларуси вышли на акции протеста после того, как в республике состоялась тайная инаугурация Лукашенко и он вступил в должность президента республики. Впервые официальное мероприятие не анонсировали и не показывали по телевидению.

Также мы писали, что Украина и еще ряд стран не признали Лукашенко новоизбранным главой государства.