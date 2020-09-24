Число зараженных Covid-19 на Земле перевалило за 32 миллиона человек
Сегодня, 24 сентября, пандемия коронавируса на планете преодолела новую печальную планку. По состоянию на утро четверга в мире насчитывалось уже 32 097 169 случаев заражения коронавирусом Covid-19.
Об этом свидетельствуют данные ресурса Worldometers, который отслеживает ситуацию в режиме онлайн. Всего же, с начала пандемии на планете коронавирус унес жизни уже 981 967 человек. Победить грозную болезнь удалось 23 679 970 землянам.
Напомним, ранее "Страна" сообщала, что в Киеве из-за коронавируса на дистанционное обучение уже перевели 326 классов, а 5 школ вообще закрыли на карантин.
Так же мы рассказывали, что на фоне эпидемии коронавируса в Украине выросла заболеваемость и другими инфекционными недугами.
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