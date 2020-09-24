В США вновь вспыхнули массовые акции протеста против полицейского произвола. В Луисвилле протесты против действий полиции переросли в массовые беспорядки, в ходе которых огнестрельные ранения получили два силовика.

Причиной вспыхнувших беспорядков, стало решение суда, который отказался предъявлять обвинение в умышленном убийстве афроамериканки трем полицейским, как передает ВВС.

Речь идет об истории, которая произошла еще этой весной. Тогда три копа в Луисвилле ворвались в дом 26-летней Бреонны Тейлор. Они проводили антинаркотический рейд в соседнем доме, и у них была информация, что у девушки могли быть на хранении запрещенные вещества. Полиция ворвалась в дом, и бойфренд Тейлор подумав, что это воры, начал стрельбу. Ответным огнем и была убита девушка, однако наркотиков в ее доме не оказалось. Позже семья погибшей подала на органы в суд.

Эта история вызвала много шума. Мировые звезды призывали тогда посадить силовиков, расследованием занималось полицейское управление города и в июне был уволен один из стрелявших - Бретт Хэнкинсон. А вчера, 23 сентября, суд в Луисвилле озвучил обвинения в его адрес - Хэнкинсону вменяется необоснованная угроза жизни и здоровью соседей и еще пара мелких пунктов. Но не убийство. А два других копа вовсе вышли сухими из воды.

Именно после такого решения в Луисвилле и начались протесты, задержания и столкновения с полицией. В городе объявили чрезвычайное положение и ввели части нацгвардии.

Ранее "Страна" сообщала, что на протестах BLM в Луисвилле вспыхнула стрельба, есть первая жертва.