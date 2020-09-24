Предвыборная кампания в США с каждым днем становится все горячее. Действующий президент США вновь выступил с неоднозначным заявлением, которое вызвало волну гневной критики со стороны демократов.

На пресс-конференции в Белом доме Трамп ушел от прямого ответа на вопрос, гарантирует ли он мирную передачу власти, если проиграет выборы в ноябре.

"Мы должны посмотреть, что произойдет, но у меня большие претензии к голосованию по почте. Голосование по почте - это катастрофа. Откажитесь от голосования по почте, и у вас все будет очень мирно. Передачи (власти - Ред.) не будет, честно говоря, будет продолжение", - ответил Трамп на вопрос, возьмет ли он на себя обязательство обеспечить мирный переход власти.

После этого заявления главный конкурент Трампа от демократов Джо Байден выразил свое возмущение, как передает The Hill.

Политик отметил, что это заявление его развеселило. "Я спросил, в какой стране мы находимся? Послушайте, он (Трамп - Ред.) говорит самые иррациональные вещи. Я не знаю даже, что и сказать", - заявил Джо Байден.

Напомним, что голосование по почте в США вызывает много споров. Трамп неоднократно предупреждал, что эта практика позволит демократам фальсифицировать выборы.

Ранее "Страна" сообщала, что Time опубликовал список 100 самых влиятельных людей 2020 года с Трампом и Байденом.