Ситуация в Беларуси после тайной инаугурации Александра Лукашенко 23 сентября, о которой заранее не знали даже в Кремле, накаляется.

После вчерашних стихийных акций протеста, главный оппозиционный организатор Telegram-канал Nexta призвал белорусов объявить с сегодняшнего дня общенациональную забастовку и готовится к масштабным акциям на воскресенье 27 августа.

"Кроме безграничной трусости, мы вновь увидели бессмысленную жестокость. Водомёты с краской, стрельба, провокации, бандиты в масках, разбитые головы женщин, избиения в автозаках.

Но народ показал, что готов бороться столько, сколько потребуется. Хунта может провести хоть 1 000 закрытых инаугураций, это ничего не изменит.

Четверг и пятница - национальная забастовка! Рабочим коллективам всех госпредприятий снова пора показать себя. Вас, как обычно, будут запугивать, но жить в полном бесправии еще страшнее.

При этой власти у вас и ваших детей всё равно нет будущего, каждая неделя незаконной власти будет добивать экономику.

Блокировки дорог и трасс водителями и пешеходами, децентрализованные выходы на районах - та сила, с которой лошкам-петушкам справляться сложнее всего. Договаривайтесь в ваших локальных чатах о программе действий конкретно по месту жительства, соблюдайте меры безопасности.

Не платите налоги, не платите коммуналку, выдавайте зарплаты в конвертах, забирайте свои вклады из банков. Не покупайте продукцию госпредприятий, воздержитесь от потребления алкоголя и табака с белорусскими акцизами.

Сделайте так, чтобы как можно меньше ваших денег поступало в карманы оккупантов.

Заряжайте всех своих друзей и знакомых выходить на марш в ближайшее воскресенье. Мы ясно покажем всей Беларуси и миру, что крысиная хунта не имеет никакого отношения к нашему народу", - говорится в заявлении.

Ранее "Страна" сообщала, что США не станут признавать Лукашенко президентом Беларуси.