Разоблачены убийцы, которые вкололи жертве наркотик, чтобы запутать следствие. Фото: Facebook / Прокуратура Киева

В Киеве будут судить троих мужчин, которые задушили квартиранта и вкололи ему наркотические вещества, выдавая убийство за несчастный случай. 

Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Киева.

"Киевской местной прокуратурой № 9 направлен в суд обвинительный акт в отношении трех лиц, подозреваемых в умышленном причинении смерти человеку, совершенном по предварительному сговору. Преступление произошло в марте 2020 в Соломенском районе столицы. Местная жительница сообщила, что в своей квартире по ул. Ушинского обнаружила мертвым 51-летнего квартиранта. В крови погибшего обнаружили наркотические вещества, однако причиной его смерти, согласно результатам экспертизы, стала механическая асфиксия (удушение)", - указано в сообщении.

После указанных событий полиции удалось найти троих мужчин, которые могут быть связаны со смертью пострадавшего - одного из них задержали в Киеве, другого в Одессе, а третий на момент розыска уже отбывал наказание в местах лишения свободы за другое преступление. 31-летний гражданин Молдовы, а также его 24-летний и 32-летние сообщники предстанут перед судом по п. 12 ч. 2 ст. 115 УК Украины (убийство, то есть умышленное противоправное причинение смерти другому человеку, совершенное по предварительному сговору группой лиц).

Каждому из подозреваемых, если их вину докажут, грозит пожизненное. 

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