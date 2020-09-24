Американская компания, производитель пищевых продуктов длительного хранения Mars Inc. анонсировала изменение названия бренда Uncle Ben's на Ben's Original. Кроме того, компания откажется от изображения чернокожего седовласого мужчины в черном галстуке-бабочке на логотипе этого бренда.

О переменах пресс-служба бренда сообщила в Фейсбук.

О намерении произвести ребрендинг некоторых продуктов, включая Uncle Ben's, в рамках борьбы с расовыми предрассудками на фоне массовых протестов в США и Европе, Mars Inc. говорила еще в июне. А 23 сентября в компании рассказали, что за лето опросили тысячи потребителей. Многие из опрошенных заявили, что изображение черного дедушки в черном же галстуке-бабочке напоминает им о рабстве.

Поэтому производитель и решил пойти на ребрендинг.

"Мы не просто меняем свое имя и изображение на упаковке, но и принимаем меры для повышения вовлеченности и справедливости, поставили новую цель бренда - создавать возможности, которые предлагают каждому место за столом", - витиевато выразились в компании.

Президент Mars Food Global Фиона Доусон в интервью The Wall Street Journal заявила, что времена изменились, и "сейчас услышаны те голоса, которых не слышали раньше".

По ее словам, компания рассматривала другие потенциальные названия бренда, однако вариант Ben's Original получил одобрение фокус-групп и сотрудников Mars, поскольку сохранил узнаваемость бренда с многолетней историей.

Новая упаковка продукции бренда сохранит знакомые потребителям цвета - синий и оранжевый. Товары в новой упаковке начнут продаваться в начале следующего года.

Кроме того, в компании заявили, что в Гринвилле, штат Миссисипи, где продукция производится уже более 40 лет, будут инвестировать в решение расовых проблем региона, чтобы кроме прочего расширить образовательные возможности для более чем 7 500 чернокожих школьников.

Ранее "Страна" рассказывала, что борьба против расизма привела к тому, что к отбору на "Оскар" теперь не допустят фильмы без участия темнокожих, а также представителей ЛГБТ.

Еще мы описывали, как в разгар протестов в США белые полицейские омыли ноги афроамериканцам.