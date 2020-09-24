Бренд Uncle Ben's меняет название на Ben's Original и отказывается от портрета чернокожего старика на логотипе
Американская компания, производитель пищевых продуктов длительного хранения Mars Inc. анонсировала изменение названия бренда Uncle Ben's на Ben's Original. Кроме того, компания откажется от изображения чернокожего седовласого мужчины в черном галстуке-бабочке на логотипе этого бренда.
О переменах пресс-служба бренда сообщила в Фейсбук.
О намерении произвести ребрендинг некоторых продуктов, включая Uncle Ben's, в рамках борьбы с расовыми предрассудками на фоне массовых протестов в США и Европе, Mars Inc. говорила еще в июне. А 23 сентября в компании рассказали, что за лето опросили тысячи потребителей. Многие из опрошенных заявили, что изображение черного дедушки в черном же галстуке-бабочке напоминает им о рабстве.
Поэтому производитель и решил пойти на ребрендинг.
"Мы не просто меняем свое имя и изображение на упаковке, но и принимаем меры для повышения вовлеченности и справедливости, поставили новую цель бренда - создавать возможности, которые предлагают каждому место за столом", - витиевато выразились в компании.
Президент Mars Food Global Фиона Доусон в интервью The Wall Street Journal заявила, что времена изменились, и "сейчас услышаны те голоса, которых не слышали раньше".
По ее словам, компания рассматривала другие потенциальные названия бренда, однако вариант Ben's Original получил одобрение фокус-групп и сотрудников Mars, поскольку сохранил узнаваемость бренда с многолетней историей.
Новая упаковка продукции бренда сохранит знакомые потребителям цвета - синий и оранжевый. Товары в новой упаковке начнут продаваться в начале следующего года.
Кроме того, в компании заявили, что в Гринвилле, штат Миссисипи, где продукция производится уже более 40 лет, будут инвестировать в решение расовых проблем региона, чтобы кроме прочего расширить образовательные возможности для более чем 7 500 чернокожих школьников.
Ранее "Страна" рассказывала, что борьба против расизма привела к тому, что к отбору на "Оскар" теперь не допустят фильмы без участия темнокожих, а также представителей ЛГБТ.
Еще мы описывали, как в разгар протестов в США белые полицейские омыли ноги афроамериканцам.