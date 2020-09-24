Известная российская певица Наташа Королева, которой недавно супруг Сергей Глушко изменил с двумя воровками, сделала первое публичное заявление касательно обсуждаемой ситуации.

Соответствующее обращение она опубликовала на своей странице в Instagram.

По ее словам, в каждой семье рано или поздно наступает кризис, однако некоторые выходят из него преображенными и с обновленной структурой семейных ролей, а другие "теряют все", подразумевая отношения с супругом.

Можно предположить, что именно "не терять все" предпочтет и Королева.

"В японском языке слово "кризис" состоит из двух иероглифов: один переводится — "разрушение", второй — "шанс". Разрушение дает нам новый шанс!" - заявила она.

Напомним, в России все ярче разгорается скандал вокруг звездной пары Наташи Королевой и Тарзана, которые на днях заявили о краже из их квартиры драгоценностей на 5,2 миллиона рублей (около 1 857 196 гривен), а затем выяснилось, что одна из подозреваемых в краже якобы беременна от мужа Королевой.

Как сообщала "Страна", стриптизер Сергей Глушко, известный под творческим псевдонимом Тарзан, выпустил гневное видеообращение после скандала с его изменой жене - певице Наташе Королевой.