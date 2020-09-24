По данным лабораторных центров, за минувшие восемь месяцев 2020 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросла заболеваемость некоторыми инфекционными заболеваниями. Среди них лидируют кампилобактериальний энтерит и туляремия.

Об этом сообщает в Фецсбук Центр общественного здоровья.

В текущем году в Украине зарегистрированы:

кампилобактериальний энтерит - 106 случаев (за восемь месяцев прошлого года - 87 случаев);

туляремия - два случая среди взрослых (в Херсонской области);

сибирская язва - один случай среди взрослых в Одесской области;

клещевой вирусный энцефалит - два случая среди взрослых в Волынской области (за восемь месяцев прошлого года один случай);

листериоз - один случай среди взрослых в Черниговской области.

Что касается кампилобактериального энтерита, то болезнь выявили в четырех административных территориях: Днепропетровской области (56 случаев), Запорожской (28), Киеве (18) и Винницкой области (4). Среди заболевших 91,5% составляют дети.

На уровне прошлого года осталась заболеваемость брюшным тифом, паратифом, столбняком, бешенством и лихорадкой Западного Нила.

Отмечается снижение заболеваемости сальмонеллезом, шигеллезом, энтеритами, колитами, гастроэнтеритами, пищевыми токсикоинфекциями, вызванными установленными возбудителями, ротавирусным энтеритом, острыми кишечными инфекциями, вызванные неустановленными возбудителями, лептоспирозом, дифтерией, коклюшем, менингококковой инфекцией и некоторыми другими заболеваниями.

Не зарегистрированы заболевания холерой, бруцеллезом, орнитозом и полиомиелитом.

Весной "Страна" рассказывала, что за три месяца 2020 года в Украине зафиксировано 236 случаев болезни Лайма.

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