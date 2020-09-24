Украинцам докучали разные инфекционные болезни. Фото: klinikarassvet.ru

По данным лабораторных центров, за минувшие восемь месяцев 2020 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросла заболеваемость некоторыми инфекционными заболеваниями. Среди них лидируют кампилобактериальний энтерит и туляремия.

Об этом сообщает в Фецсбук Центр общественного здоровья.

В текущем году в Украине зарегистрированы:

  • кампилобактериальний энтерит - 106 случаев (за восемь месяцев прошлого года - 87 случаев);
  • туляремия - два случая среди взрослых (в Херсонской области);
  • сибирская язва - один случай среди взрослых в Одесской области;
  • клещевой вирусный энцефалит - два случая среди взрослых в Волынской области (за восемь месяцев прошлого года один случай);
  • листериоз - один случай среди взрослых в Черниговской области.

Что касается кампилобактериального энтерита, то болезнь выявили в четырех административных территориях: Днепропетровской области (56 случаев), Запорожской (28), Киеве (18) и Винницкой области (4). Среди заболевших 91,5% составляют дети.

На уровне прошлого года осталась заболеваемость брюшным тифом, паратифом, столбняком, бешенством и лихорадкой Западного Нила.

Таблица инфекционной заболеваемости

Отмечается снижение заболеваемости сальмонеллезом, шигеллезом, энтеритами, колитами, гастроэнтеритами, пищевыми токсикоинфекциями, вызванными установленными возбудителями, ротавирусным энтеритом, острыми кишечными инфекциями, вызванные неустановленными возбудителями, лептоспирозом, дифтерией, коклюшем, менингококковой инфекцией и некоторыми другими заболеваниями.

Не зарегистрированы заболевания холерой, бруцеллезом, орнитозом и полиомиелитом.

Скриншот из Фейсбук ЦОЗ

Весной "Страна" рассказывала, что за три месяца 2020 года в Украине зафиксировано 236 случаев болезни Лайма.

Мы также приводили данные о том, сколько людей пострадало от укусов змей в текущем году.

Читайте Страну в Google News - нажмите Подписаться