В Британии планируют впервые провести испытание вакцины от коронавируса при помощи введения вируса SARS-CoV-2.

Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на собственные источники.

Исследователи планируют ввести 2 тысячам добровольцев разные виды вакцины от коронавируса, а затем подсадить частицы заболевания. Таким образом ученые смогут наглядно проверить действенность того или иного препарата, через месяц после этого проведут "контрольное" заражение.

На данный момент во всем мире около 37 тысяч человек в 162 странах готовы испытать на себе действие вакцины, однако законность эксперимента еще предстоит подтвердить Управлению по контролю за лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения Великобритании (MHRA) и независимому комитету по этике, но в MHRA уже допустили проведение испытания. Руководить процессом будет Имперский колледж Лондона, однако пока что в распоряжении ученых лишь небольшой госпиталь на 24 места.

В связи с этим исследователи уже обратились к властям с просьбой профинансировать предоставление помещения, где комфортно находиться на карантине смогут одновременно хотя бы пару сотен человек.

"Подвергнув коронавирусу всего несколько сотен тщательно отобранных молодых, здоровых людей, <…> мы можем проверить огромное число вакцин очень быстро", - рассказал один из инициаторов проекта в Британии, 18-летний Аластэр Фрейзер-Уркр, который также станет одним из добровольцев.

Напомним, 6 сентября были прекращены испытания препарата от коронавирусной болезни Covid-19 производства компании AstraZeneca, которые проводились на базе Оксфордского университета, из-за побочного эффекта у одного из добровольцев. Однако уже 12 сентября клинические исследования были возобновлены.

Как сообщала "Страна", разработанные в Китае вакцины от коронавируса Covid-19 могут быть доступны уже в ноябре.

Также "Страна" писала, что президент США Дональд Трамп готов первым в стране испытать на себе американскую вакцину от коронавируса, когда она будет готова.