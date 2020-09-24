Следователю СБУ в Донецкой области сообщили о подозрении в вымогательстве взятки в 30 тысяч долларов.

Об этом сообщает Офис генпрокурора.

Следствие установило, что в течение февраля-марта 2020 следователь требовал у подозреваемого в уголовном производстве взятку за изменение правовой квалификации состава уголовного преступления, содействие в заключении сделки о признании виновности и возврата изъятого имущества.

В суд подали ходатайство о применении к подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей и отстранения его от должности. Возбуждено уголовное дело по статье о вымогательстве неправомерной выгоды (ч.4 ст.368 УК Украины).

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