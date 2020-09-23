Кандидат в мэры Киева от партии "Слуга народа" Ирина Верещук 23 сентября завела аккаунт в популярной китайской соцсети TikTok. Первую публикацию политик посвятила предвыборной агитации.

Дебютный ролик Верещук в TikTok перепостили многие пользователи других соцсетей.

В видео "слуга народа" с усмешкой смотрит ролик с танцующим в вышиванке городским головой столицы Виталием Кличко.

"Эх, Виталик... Как же вы собираетесь вести за собой город, если вы даже TikTok вести нормально не умеете? Я покажу, как надо", - произносит Верещук. после чего садится на диван и с помощью видеосклейки оказывается переодетой из жакета и брюк пастельных оттенков в яркий костюм из своего предвыборного агитролика c зонтиком.

Ранее "Страна" рассказывала о съемках агитационного ролика Верещук с полетом на зеленом зонтике.