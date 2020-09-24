Президент Владимир Зеленский в ходе выступления на 75-й Генеральной ассамблее ООН при помощи заранее записанного видео с обращением раскритиковал систему организации, которая вот уже семь лет предпринимает недостаточно действенные способы в прекращении войны в Украине.

Об этом он заявил на видео, записанном для онлайн-выступления в ООН.

"ООН стала программным обеспечением, которое уберегло мир от критичных ошибок. В то же время должны признать, что система все чаще стала давать сбой. Ее атакуют новые "баги" и "вирусы", и противодействие им не всегда является эффективным. Я говорю об этом как глава государства в котором в 21 веке Россия аннексировала Крым, государства, которое уже седьмой год сдерживает ее военную агрессию на Донбассе", - заявил он.

Также Зеленский настаивает на необходимости изменений уставов ООН, так как бюрократические механизмы не позволяют быстро и действенно подстраиваться под ситуацию.

"Какие бы чувства были у основателей ООН, если бы они узнали, что 75 лет спустя в центре Европы будет идти война... Изменили бы они что-то в уставе и механизмах ООН, если бы знали, что через 75 лет в результате войны на Донбассе будет 14 тысяч погибших и почти 1,5 млн человек потеряют свои дома", - добавил Зеленский.

Видео: YouTube / in time Ukraine

Напомним, началось седьмое пленарное заседание Генеральной ассамблеи ООН. На общих дебатах выступил президент Украины Владимир Зеленский. Во время выступления Зеленский вспомнил о Второй мировой войне, основании ООН и аннексии Крыма. Он отметил, что Украина при этом стремится к миру. Президент поднял тему информационных вбросов, сказав, что фейки и пропаганда влияют на важные сферы жизни.

Как сообщала "Страна", канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что ООН страдает от нехватки командного духа и выразила недовольство слишком частым использованием права вето в Совете Безопасности.

Также "Страна" писала, что президент России Владимир Путин выступил на 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.