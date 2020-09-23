Сотрудники СБУ разоблачили и задержали одного из кандидатов в мэры Светловодска Кировоградской области за нарушение избирательного законодательства накануне выборов в местные советы.

Об этом рассказывает пресс-служба СБУ.

Сообщается, что один из действующих депутатов Кировоградского облсовета с помощником организовали схему перетягивания голосов избирателей на "липового" кандидата.

За деньги технический кандидат с фамилией одного из конкурентов должен был зарегистрироваться на выборах.

Фигурантов дела задержали после передачи 10 000 гривен.

Сейчас решается вопрос о сообщение задержанным о подозрении в совершении преступления, предусмотренного законом "Подкуп избирателя, участника референдума".

Ранее "Страна" сообщала, что в "Слуге народа" хотят рассмотреть закон о столице до местных выборов.

Также мы писали, что за сутки в полицию поступило почти полсотни сообщений о нарушении избирательного процесса.