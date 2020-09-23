Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба высказался по поводу инаугурации 23 сентября в Минске президента Беларуси Александра Лукашенко. Глава МИД заявил, что церемония не означает его признания легитимным главой белорусского государства.

Заявление Кулеба опубликовал в Twitter.

"Украина никогда никоим образом не вмешивалась во внутренние дела Беларуси и всегда будет поддерживать белорусский народ. Учитывая ход избирательной кампании в Беларуси и дальнейшие события, сегодняшняя "инаугурация" А. Лукашенко не означает его признания легитимным главой белорусского государства", - написал министр.

Однако прямо о том, что Украина не считает Бацьку легитимным, Кулеба не сказал.

Как писала "Страна", в среду прошел целый "парад" отказов признавать Лукашенко. Признать его президентом Беларуси отказалась Словакия. За Словакией последовали Германия, Латвия и Литва.

Ну а потом подтянулись США с заявлением, что не станут признавать Лукашенко президентом Беларуси.