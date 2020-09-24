Почему Зеленский захотел в ЕС?

Украина снова хочет получить четкую перспективу вступления в Евросоюз. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью одному из словацких изданий. Интервью это появилось потому, что Зеленский уже сегодня планирует вылететь с официальным визитом в Братиславу, и накануне он пообщался с их СМИ, чтобы донести до Европы свои главные месседжи по международной политике.

И вот этим главным месседжем оказалось заявление о желании получить четкие даты – когда и как Украина сможет вступить в ЕС. Учитывая тот факт, что, согласно социологии, большинство украинцев выступает за евроинтеграцию, подобный посыл от президента выглядит вполне естественно и похвально. Если бы не одно "но".

Практически весь 2019 год тот же Владимир Зеленский и его команда говорили совсем о другом. Главный посыл Зе-власти образца прошлого года состоял в том, что стремление в ЕС и НАТО похвально, но раз там нас не хотят, то незачем ломиться в закрытые двери и раздражать европейцев с евроатлантистами своими претензиями.

Прагматизм Зеленского тогда возник не просто так: это была антитеза выступлениям Порошенко, который постоянно стучал в натовские и евросоюзовские двери, которые ему не открывали и из-за которых его мягко посылали. Зеленский же предлагал вместо такого настойчивого мазохизма сосредоточиться на решении насущных проблем – в частности, проблемы войны на Донбассе.

И вот год спустя шестой президент Украины начинает говорить то же, что говорил его предшественник. Хотя за это время совершенно ничего не изменилось: из Брюсселя не было ни одного положительного намека – наоборот, даже стали угрожать отобрать безвиз и (правда, из-за коронавируса) закрыли границы.

Так почему же Зеленский заговорил словами Порошенко? Очевидно, ему больше нечего сказать. Насущные проблемы остались проблемами, только нынешний президент прячется от них точно так же, как и предыдущий. Ведь куда легче придумать призрачную цель, чем маленькими шагами идти к настоящей.

ЕС требует забыть о спасении украинской промышленности

Матти Маасикас. Фото: Wikimedia commons

Между тем призрачная евроцель несет стране вполне реальные проблемы. Это стало ясно вчера – после появления интервью посла Евросоюза в Украине Матти Маасикаса. Который среди прочего сказал: Украине нужно забыть о планах по локализации производства.

Если еще кто-то помнит, законопроект о локализации производства был разработан в парламенте в начале лета и принят в первом чтении в июле. Он являлся украинским ответом на коронавирусный экономический кризис и представлял собой набор идей по поддержке отечественной промышленности, основной из которых была идея отдавать приоритет при госзакупкам отечественным товарам.

Надо сказать, после полугодичной работы "соросовского" Кабмина подобные идеи от нынешней власти выглядели весьма смело и прогрессивно – поскольку о протекционизме для украинских производителей никто во власти не говорил после того, как в 2014 году Украина сдала все экономические позиции в угоду экстренному подписанию Соглашения об ассоциации с ЕС.

Однако потом во власти, видимо, испугались собственной смелости либо сигналов с Запада – и законопроект отложили. А теперь по совету от представителя Евросоюза нам вообще предлагают о нем забыть. Потому что законопроект не соответствует параметрам уже упомянутого Соглашения об ассоциации.

И это действительно так. Однако следом встает вопрос: если меры по спасению экономики противоречат данному соглашению, то, может быть, нужны эксперты, которые просчитают, что экономически выгоднее Украине – ассоциация или государственный протекционизм. И уже на основании ответа на этот вопрос нужно сделать прагматичный вывод – нужно ли нам это соглашение вообще.

Блокада Украины в НАТО: все решат закарпатские венгры

Дмитрий Кулеба и Петер Сийярто. Фото: Твиттер Кулебы

Тем временем еще один международный вопрос решался вчера на Закарпатье: там украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба встретился с венгерским коллегой Петером Сийярто, где обсуждалась все та же тема – блокирование Будапештом сотрудничества Украины с НАТО из-за нерешенности проблем венгерского национального меньшинства.

Если судить по периодически звучащим комментариям от отечественного МИДа, то может сложиться ощущение, что проблема вот-вот разрешится. Но если обратиться к первоисточникам, то все выглядит несколько иначе.

Сийярто на Закарпатье заявил, что Венгрия откажется от блокирования встреч по Украине в НАТО, как только "закарпатские венгры сообщат нам о том, что вопрос языкового закона и закона об образовании были решены положительно для них".

А когда закарпатские венгры смогут такое сказать? Ответ очевиден: когда все дискриминационные нормы двух упомянутых законов будут устранены. Проще говоря – когда языковое законодательство вернется в то состояние, в котором он находилось до 2017 года. С возможностью вести частный бизнес (включая СМИ) на языках нацменьшинств и с возможностью полноценного обучения детей в школах на этих же языках с первого до последнего класса.

И теперь эту цитату можно сравнить с высказыванием Кулебы во время недавнего визита в Румынию, где тот сказал, что Украина уже исправила законодательство об образовании и больше ничего менять не будет.

Но если все так, как говорит украинский министр, то непонятно, почему закарпатские венгры до сих пор не сообщили в Будапешт, что у них уже в школах все в порядке? Очевидно, потому, что это не так.

Соответственно, после очередной встречи глав МИД Украины и Венгрии можно констатировать, что никаких изменений в вопросе языков нет и не предвидится. И во всем этом есть только один положительный момент – что в вопросе НАТО тоже никаких изменений не будет.

Порошенко хочет сорвать перемирие?

Вчера Петр Порошенко вспомнил, что еще недавно был главнокомандующим, и решил выдвинуть инициативу относительно поведения военнослужащих на линии разграничения. Точнее, сначала раскритиковал приказ о штрафах военнослужащих, находящихся на передовой, за несанкционированную стрельбу, а потом выступил с коммерческой инициативой: оплачивать эти штрафы – видимо, из кармана Петра Алексеевича.

Экс-президент, видимо, хотел показать свой альтруизм и заботу об украинских военнослужащих. Но за этой инициативой скрывается нечто иное.

Приказ о запрете самовольной стрельбы на "передке" – это часть минской договоренности о перемирии, которое действует уже несколько недель. Больше того, именно этот запрет вкупе с санкциями и стал одной из главных причин, почему нынешнее перемирие стало рекордным по длительности за все время боевых действий.

А теперь Порошенко предлагает санкции отменить. И тем самым – создать предпосылки для срыва перемирия. Такова реальная подоплека "альтруизма" Петра Алексеевича, оседлавшего "партию войны" и зарабатывающего на этом свой рейтинг.

Но вот тут-то самое время вспомнить о том, что еще полтора года назад Порошенко был главнокомандующим. И задаться вопросом: что сделал бы главнокомандующий Порошенко, если бы какой-то из политиков предложил платить солдатам за невыполнение его приказов?

Лукашенко провел тайную инаугурацию

Александр Лукашенко вчера стал президентом. То есть он им и не переставал быть, но результаты скандальных летних выборов нужно было как-то легитимировать, и Бацька вчера принял очередную присягу.

Кстати, именно сам факт присяги заставил многих вспомнить о белорусской ситуации, после чего целый ряд стран снова заявил о том, что не признает Лукашенко президентом Белоруссии. Так что если до вчерашнего дня он формально был легитимным для всего мира, то теперь – по версии Германии и ряда других европейских государств – президента в Беларуси нет. Государство есть, пост президента есть, а самого президента нет. Есть лишь оппозиционный Координационный совет, являющийся временным представителем "осиротевшего" белорусского народа.

Впрочем, все эти юридические нюансы были прогнозируемы и потому малоинтересны. По-настоящему интересным был комментарий Кремля, откуда сообщили, что были не в курсе планов провести сегодня инаугурацию.

Конечно, Беларусь – суверенное государство, и его руководство вовсе не обязано ставить известность о своих планах кого-то за рубежом. Но подобный комментарий заставляет задуматься о том, все ли так хорошо в Союзном государстве России и Беларуси как об этом объявили после встречи Лукашенко с Путиным, или Бацька опять играет в какие-то закулисные игры, которые могут ему вылезти боком.