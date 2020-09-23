В приложении "Дия" появится цифровое свидетельство о рождении
Кабмин принял постановление, вводящее цифровое свидетельство о рождении детей до 14 лет, - теперь документ появится в приложении "Дія".
Об этом сообщает пресс-служба Минцифры.
Свидетельство о рождении будет отображаться в мобильном приложении у обоих родителей.
"Вместе со свидетельством также отображаться и актуальная прописка ребенка. Отныне электронное свидетельство о рождении имеет такую же юридическую силу, что и бумажные", - сказано в сообщении.
Постановление определяет порядок заказа, формирование, представление и установление достоверности электронной свидетельства о рождении, а также возможность передачи цифрового свидетельства о рождении в виде электронных копий.
Напомним, что в приложении Дія появится технология распознавания лиц. Также мы |писали, что в украинские суды разрешили проходить по мобильному приложению Дія.