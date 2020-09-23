Кабмин принял постановление, вводящее цифровое свидетельство о рождении детей до 14 лет, - теперь документ появится в приложении "Дія".

Об этом сообщает пресс-служба Минцифры.

Свидетельство о рождении будет отображаться в мобильном приложении у обоих родителей.

"Вместе со свидетельством также отображаться и актуальная прописка ребенка. Отныне электронное свидетельство о рождении имеет такую ​​же юридическую силу, что и бумажные", - сказано в сообщении.

Постановление определяет порядок заказа, формирование, представление и установление достоверности электронной свидетельства о рождении, а также возможность передачи цифрового свидетельства о рождении в виде электронных копий.

Напомним, что в приложении Дія появится технология распознавания лиц. Также мы |писали, что в украинские суды разрешили проходить по мобильному приложению Дія.