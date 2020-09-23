Депутат Государственной думы РФ XI и XII созывов Ваха Агаев скончался от осложнений коронавируса после госпитализации и комы.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на его коллегу Юрия Афонина.

Известно, что 67-летний Агаев занимал должность главы комитета Госдумы по финансовому рынку. Перед смертью политик боролся за жизнь и некоторое время провел в коме, однако помощь медиков не помогла - мужчина стал первым депутатом, который не пережил заболевание.

Отметим ,15 сентября спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что около 50 депутатов из 450 переболели коронавирусом. По состоянию на 23 сентября трое парламентариев госпитализировали из-за подтвержденного диагноза, всего на стационарном лечении от Covid-19 находится 13 депутатов.

Напомним, заместитель премьер-министра Узбекистана по вопросам развития аграрной и продовольственной сфер Уктам Барноев умер от коронавирусной болезни. Ему должно было исполниться 57 лет

Как сообщала "Страна", в Киевской городской клинической больнице №4 в Соломенском районе столицы, которая является опорной для лечения больных Covid-19, за двое суток двое мужчин покончили с собой, выпрыгнув из окна.