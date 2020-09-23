В среду, 23 сентября, в 15:00 по нью-йоркскому времени (22:00 по Киеву), началось седьмое пленарное заседание Генеральной ассамблеи ООН. На общих дебатах выступил президент Украины Владимир Зеленский.

Видеозапись выступления опубликовал в Фейсбук Офис главы государства.

Во время выступления Зеленский вспомнил о Второй мировой войне, основании ООН и аннексии Крыма. Он отметил, что Украина при этом стремится к миру.

Президент поднял тему информационных вбросов, сказав, что фейки и пропаганда влияют на важные сферы жизни.

"Украина - одна из держав, которые с 2014 года активно противодействует пропаганде и информационным атакам. Она готова инициировать создание в Киеве штаб-квартиру международного офиса по противодействию дезинформации и пропаганде", - заявил он.

Ранее "Страна" подробно разбирала речь Зеленского на заседании Генассамблеи ООН, посвященном 75-летию создания этой организации.

Напомним, впервые в ООН Зеленский выступил в прошлом году практически с теми же тезисами.