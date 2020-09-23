Червонозаводской районный суд Харькова освободил от наказания предпринимателя Владимира Литвина - фигуранта "дела о рюкзаках сына Авакова". Причина вынесения такого решения в том, что Литвин не нарушил условий испытательного срока.

Об этом говорится в вердикте суда от 17 сентября, опубликованном в Едином госреестре судебных решений.

"Заместитель начальника Основянского районного отдела филиала Государственного учреждения "Центр пробации" в Харьковской области обратился в суд с представлением об освобождении лица 1 от отбывания наказания, назначенного судом, в связи с окончанием испытательного срока, поскольку испытательный срок в отношении осужденного закончился 11.09.2020 года. К уголовной ответственности за период испытательного срока осужденный не привлекался. Представитель органа пробации в судебном заседании поддержала представление", - говорится в документе.

Прокурор, Литвин и его адвокат тоже поддержали освобождение.

Согласно Уголовному кодексу, теперь судимость Литвина считается погашенной.

Ранее "Страна" подробно рассказывала, как козел отпущения Литвин взял вину на себя и как похоронили дело о "рюкзаках Авакова".

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