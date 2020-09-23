США отказались признавать Лукашенко президентом Беларуси. Фото: Flickr

Соединенные Штаты отказались признать Александра Лукашенко президентом Беларуси после подавления протестов его противников. Такая же реакция последовала и на недовольство белорусов тайной инаугурацией

"Выборы 9 августа не были ни свободными, ни честными. Объявленные результаты были сфабрикованы и не отражали легитимность. Соединенные Штаты не могут считать Александра Лукашенко законно избранным лидером страны", - указано в сообщении Госдепа. 

Отметим, сегодня Лукашенко прошел "Тайную" инаугурацию, о которой даже присутствующие узнали в начале мероприятия, а журналисты и белорусы - постфактум. Церемонию во Дворце Незавивссости страны посетило несколько сотен человек, которые пригласили на мероприятие по разным поводам. 

Для сохранения места и времени проведения процедуры вступления в должность кортеж изменил маршрут, а трансляцию церемонии даже государственные телеканалы показали уже вечером.

Напомним, в центр Минска начали стягиваться на несанкционированную акцию протеста люди, недовольные инаугурацией Александра Лукашенко, состоявшейся 23 сентября. Как сообщала "Страна", власти Германии отказались признаватьЛукашенко президентом Беларуси, несмотря на его инаугурацию. 

 

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