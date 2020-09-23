После протестов на фоне инаугурации Александра Лукашенко, на вышедших в Минске активистов начали нападать мужчины в черной спортивной одежде и балаклавах без опознавательных знаков, атакующие исключительно противников власти.

Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на слова очевидцев.

Так, белорусский "титушки" избивают протестующих дубинками около улицы Немига, валят людей на землю и жестко задерживают наиболее активных митингующих. Кроме того, они вынуждают водителей проезжающих мимо авто ускорить передвижение и прекратить сигналить в поддержку активистов.

Немного позднее появились сообщения о стрельбе, вероятно, в воздух, однако инициаторы и причины эскалации столкновений пока что неизвестны.

Также сообщается о жестких столкновениях протестующих с силовиками возле метро "Пушкинская", а на улице Притыцкого полиция применила слезоточивый газ. В ответ на задержания активистов и применение дубинок в отношении протестующих, белорусы начали отбивать своих сторонников и вступили в противостояние с полицией.

Сейчас известно о, по меньшей мере, 10 автозаказ и машинах ОМОНа, направляющихся в сторону центра столицы.

Напомним, в Беларуси после тайной инаугурации Александра Лукашенко оппозиционеры призвали белорусов к акции неповиновения. С такой инициативой выступил Координационный совет белорусской оппозиции.

Как сообщала "Страна", в центр Минска начали стягиваться на несанкционированную акцию протеста люди, недовольные инаугурацией Александра Лукашенко, состоявшейся 23 сентября.

Также "Страна" писала, что по официальным данным, более 10 человек задержали за участие в несанкционированной акции протеста против инаугурации Александра Лукашенко. Однако, по словам очевидцев, задержанных пару часов назад было около 50.