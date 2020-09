Звезда фильмов "Пианист" и "Кинг-Конг", 47-летний Эдриан Броуди сообщил в соцсети, что испытал на себе российскую вакцину от коронавируса. Он добавил, что не заметил особых побочных эффектов, после чего перешел на русский язык. Из чего понятно, что он просто пошутил насчет испытаний.

Запись актер сделал в своем Instagram-аккаунте.

"Признание" Броуди начал на английском языке.

"Я подумал, что должен сообщить всем, что вчера я вызвался на испытания вакцины от Covid-19, которые проводятся здесь, в районе Лонг-Айленда. Вакцина создана в России. Я получил свою первую прививку вчера в 16:00, и хотел сказать вам, что это полностью безопасно", - гласит запись.

Потом английская фраза завершается по-русски: "с какими-либо побочными эффектами, и что чувствую себя χoρoshό я чувствую себя немного странно и я думаю, что вытащил ослиные уши".

Для русскоязычных последние слова выглядят абракадаброй, но смысл шутки понятен: вакцина превращает сделавших ее людей в русских.

В комментариях поклонники стали подыгрывать актеру. Например, один написал: "Good to know that I’m not the only persон s кем это произошло!" ("Приятно знать, что я не единственный, с кем это произошло").

Стоит отметить, что подобными шутками соцсети простых пользователей пестрят с момента выпуска российской вакцины.

Напомним, Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса, а дочь Путина была в числе добровольцев-испытателей препарата.

Кроме дочери Путина вакциной прививались (по-настоящему, а не как Броуди) российский министр обороны Сергей Шойгу и мэр Москвы Сергей Собянин.