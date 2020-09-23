Презентация новинок компании Apple, в частности - iPhone 12, ожидается 13 октября, а первые продажи нового смартфона должны стартовать 16 октября.

Как сообщает Appleinsider.

Отмечается, что данные получены из Нидерландов, от сотрудника телекоммуникационного оператора. Информация о дате презентации не проверенная, однако в ее пользу свидетельствует то, что IP-адрес источника находился в пределах корпоративной сети указанного им оператора.

Так же Марк Аллер, который является гендиректором компании, на внутренней презентации British Telekom заявил, что Apple готовы запустить iPhone 5G в течение "дней". Кроме iPhone 12 компания собирается презентовать полноразмерные беспроводные наушники AirPods Studio, а новые смартфоны будут с метками AirTag.

Напомним, что мы уже рассказывали о предполагаемых сроках презентации, речь шла об октябре.

Как сообщала "Страна", американская компания Apple получила патент на специальный защитный чехол для iPhone, который будет изменять свои свойства перед ударом о землю. Чем больше будет высота падения, тем крепче окажется защита.