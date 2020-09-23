Президент Украины Владимир Зеленский во время поездки в Николаев провел встречу с послами стран "Большой семерки" (G7) и Европейского Союза, которые аккредитованы в Украине.

Об этом сообщает пресс-служба главы страны вечером в среду, 23 сентября.

"Поддержка со стороны ваших государств и ЕС является для Украины ключевой. Поэтому хочу постоянно поддерживать этот диалог, чтобы услышать вас и поделиться своим видением политической жизни и стратегии дальнейших преобразований в стране", - заявил Зеленский.

Президент рассказал участникам встречи о состоянии и перспективах реализации ключевых реформ, ситуации вокруг антикоррупционных органов, НБУ, о подготовке к проведению местных выборов. Глава государства заверил в неизменности курса страны.

"Европейский выбор является неизменным для нашего государства. Именно он формирует повестку дня политических и экономических преобразований в Украине", - сообщил он.

Также президент рассказал об экономических перспективах, отметив, что власть стремится заложить основу для устойчивого динамического развития Украины, создания рабочих мест, модернизации инфраструктуры, восстановления промышленно-производственной базы, привлечения инвестиций.

"Сейчас усилия правительства и Верховной Рады направлены на поддержку экономики в период кризиса, привлечение инвестиций и модернизацию тех отраслей промышленности, в которых Украина сохраняет потенциал. Мы заинтересованы в иностранных инвестициях и работаем над созданием комфортных условий для работы инвесторов. Мой приоритет - системное улучшение инвестиционного климата", - добавил Зеленский.

Кроме того, Зеленский сказал, что стоит на позиции сохранения независимости Национального банка Украины и уделяет внимание продолжению реформирования банковского сектора.

Не менее важной президент назвал и независимость антикоррупционных органов. Он заверил, что его позиция - все процедуры отбора членов конкурсных комиссий и конкурсы на должности руководителей антикоррупционных органов, в частности таких как САП и НАБУ, должны проходить согласно установленной законом процедуре, прозрачно и под общественным контролем.

"Как гарант Конституции готов всячески защищать и обеспечивать независимость и прозрачность работы САП, НАБУ, ВАКС. В то же время требовать обеспечения права украинских граждан видеть действенную работу этих органов", - сказал Зеленский.

Напомним, 17 сентября парламент с третьего раза назначил своих семерых представителей в комиссию по избранию нового спецпрокурора. Прежний руководитель САП Назар Холодницкий ушел в отставку в августе.

"Страна" уже писала, в чем важность избрания нового главы САП после отставки Назара Холодницкого. Офис президента пытается продвинуть на эту должность своего человека, который смог бы блокировать деятельность главы НАБУ Артема Сытника, который ориентируется на западные структуры.

Это вызвало волну негодования в США и Евросоюзе, в частности, депутат Европарламента и член комитета по иностранным делам Виола фон Крамон заявила, что Украина рискует потерять безвизовый режим с Европой из-за метода определения членов комиссии, которые будут назначать главу САП.

Посольство США, в свою очередь, намекнуло на отказ в поддержке Украины, если изберут "неправильного" главу САП

Ранее мы подробно разбирались в том, грозит ли Украине потеря безвиза и отказ в транше МВФ из-за истории с САП.