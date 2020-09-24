Наступило 24 сентября. Луна будет расти в Козероге. Погода сегодня ожидается отличная - почти на всей территории страны синоптики прогнозируют солнце и тепло.

В дополнение к гороскопу для всех знаков Зодиака мы публикуем астрологический прогноз - кому сегодня Звезды сулят особую удачу и оглушительный успех во всех делах.

Близнецам будут по плечу все дела, связанные с работой и бизнесом. Если отправитесь на переговоры, они непременно будут легкими и продуктивными. Вы можете замахнуться на большой проект, который итоге окажется прибыльным и будет приносить удовольствие.

Весам сегодня рекомендовано заняться решением вопросов, связанных с бумагами, оформлением документов. Именно сегодня в этом плане получится все то, что не выходило ранее. Также можете взять побольше дел по дому, вы их выполните на одном дыхании.

Водолеев особенные перспективы ожидают в финансовых делах, если будете внимательными. При желании вам удастся получить незапланированный дополнительный доход. А еще можете сделать залог на будущее и увеличить свои сбережения, которых хватит на солидное приобретение.

Также интересно ознакомиться с денежным лунным календарем на весь сентябрь.